Религиозные праздники 27 февраля

27 февраля православные верующие чтут память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Равноапостольный Кирилл, учитель Словенский

Святой Кирилл Философ, которого до принятия схимы звали Константином, родился примерно в 826-827 году в Македонии, в Фесалониках, в семье помощника местного стратига (генерал-губернатора), получил блестящее образование — знал несколько языков, изучал геометрию, арифметику, астрономию, риторику и философию, — а когда, отказавшись от выгодной женитьбы, принял сан священника, был даже назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, однако, как истинный философ, предпочел столице монастырь у Черного моря.

Но будущий патриарх Фотий, с которым он близко познакомился в Константинополе, убедил его вернуться. Фотию, не знавшему ни одного иностранного языка, в его борьбе с иконоборцами и мусульманами нужен был соратник-переводчик. Константин же был, как говорится, филологом от Бога. Он прекрасно обучался языкам и любил это занятие: кроме родного греческого, знал славянский, еврейский, латынь, во время поездки с миссией в халифат познакомился с арабским, знал даже сирийский (что в то время было редкостью).

В миссионерских путешествиях вокруг Константина собралась группа учеников, вместе с которыми он в 856 году пришел в монастырь, настоятелем которого был его старший брат Мефодий, и занялся составлением славянской азбуки — глаголицы, искусственного алфавита, с использованием начертаний восточных алфавитов. Кириллица же, возникшая в Болгарии в результате длительного использования греческого алфавита еще до принятия страной христианства, объединив греческий алфавит с филологическими и лингвистическими принципами, положенными в основу глаголицы, на рубеже IX-X веков стала общеславянским алфавитом.

К 863 году, когда братья, по просьбе князя Ростислава, были отправлены миссионерами в Моравию, они уже успели перевести на славянский язык основные богослужебные тексты. Гениальность Константина-Кирилла как филолога была в том, что он создал универсальную алфавитную систему, которая учитывала особенности любого славянского языка и даже некоторых соседних. И когда в дальнейшем где либо использовались различные региональные варианты кириллического алфавита, их создатели могли пользоваться алфавитом святого Кирилла практически ничего не меняя. Это предопределило успех их с братом миссии.

Мало того, благодаря ей, славяне обрели не только свое богослужение, но и свой литературный язык, который на Руси, например, просуществовал до начала XVIII века. А перевод на славянский язык Евангелия стал явлением настолько глобальным и значимым, что масштаб его и сейчас, наверное, еще невозможно до конца осознать. Авторы житий святых братьев и их ученики характеризовали это событие словами Библии: "И отверзлись по пророческому слову уши глухих, чтобы слышать слова Писания, и ясен стал язык гугнивых". Святые Кирилл и Мефодий по праву именуются равноапостольными — они как продолжатели дела апостола Павла несли христианство не каком-то отдельному народу, а всем славянам вообще.

Как реагировали на их миссионерский успех в Константинополе, исторических свидетельств не сохранилось. Молчат об этом и жития. А вот с Римом все оказалось непросто. Миссия святых братьев разворачивалась на тех землях, где до этого действовали немецкие миссионеры из соседнего Восточно-Франкского королевства, использовавшие в богослужении латынь. Поэтому Рим то поддерживал миссию Кирилла и Мефодия, то запрещал богослужение на славянском языке.

Как это нередко бывает в истории, миссия стала картой в сложной политической игре. На раннем этапе для Рима было выгодно поддержать ее и даже создать отдельную архиепископию (формально, возродив старую, с центром в городе Сирмий, севернее современного Белграда). По договоренности между папским престолом и моравскими князьями в августе 869 года на эту кафедру был поставлен Мефодий — Кирилл за полгода до этого, 14 февраля (27 февраля по новому стилю), скончался в Риме, приняв перед смертью схиму.

По преданию, перед смертью он сказал брату: "Мы с тобой, как два вола; от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь".

А в 885 году папа окончательно запретил богослужение на славянском языке на своих канонических территориях.