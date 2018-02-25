Религиозные праздники 26 февраля

26 февраля православные верующие чтут память преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии (Светланы).

Преподобные Мартиниан, Зоя и Фотиния (Светлана)

Когда 18-летний юноша-христианин Мартиниан решил по примеру уже прославившихся своей святостью египетских отшельников поселиться в пустыне близ Кесарии Палестинской, монашество здесь только зарождалось. Да и времена для палестинских христиан были трудные.

В IV веке их было здесь еще слишком мало, и если в главных городах в правление императора Константина Великого языческие храмы позакрывали, то в провинции и сельских районах, помимо иудеев и самарян, было еще множество язычников, которые уже при Юлиане Отступнике начали устраивать по всей стране погромы: в Газе мучеников Евсевия, Нестава и Зинона растерзала толпа, под Газой и Аскалоном разорили несколько монастырей, в Севастии была поругана гробница святого Иоанна Крестителя, в Панеаде разбита особо почитавшаяся статуя Христа, в Скифополе осквернена могила умершего незадолго до этого епископа Патрофила. В 362 году император Юлиан лишил порт Газы Маюму статуса полиса только за то, что ее жители в предшествующие годы почти все перешли в христианство.

В те неспокойные времена решение удалиться в пустыню и жить там отшельником требовало сугубого мужества — к обычным рискам, которым подвергал себя в экстремальных условиях одинокий аскет, прибавлялся риск стать жертвой язычников-фанатиков.

Мартиниан выдержал. 25 лет пожил он в аскетических подвигах и безмолвии и, по преданию, удостоился дара исцелять болезни. К сожалению, документальных исторических свидетельств о его жизни не сохранилось.

В житии святого описывается история обращения им решившей искусить отшельника блудницы по имени Зоя. Когда женщина под видом странницы напросилась к нему на ночлег, а потом попыталась соблазнить, Мартиниан вышел из кельи, зажег костер и встал босыми ногами на горящие угли. А потрясенная женщина после этого, по его совету, отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы (женский монастырь, основанный в 395 году этой римской аристократкой, приехавшей паломницей на Святую Землю), где в покаянии и молитве прожила 12 лет до самой своей кончины.

А Мартиниан, когда зажили ожоги, перебрался подальше от подобных искушений — на пустынный скалистый остров. Пищу ему привозил знакомый корабельщик, для которого монах плел карзины. Так он прожил несколько лет, пока однажды в шторм к его острову не прибило обломки разбитого корабля со спасшейся на них от кораблекрушения девицей Фотинией.

Зная на собственном горьком опыте, чем кончаются для монаха благодеяния женщине, Мартиниан помог ей выбраться на берег, отдал остававшиеся у него хлеб и воду, сказал, когда приплывет корабельщик, а сам вплавь добрался до материка и с тех пор уже не пытался найти уединение, а начал странствовать. Умер он через два года (в 422 году) в Афинах — уже больной, вошел в храм, лег на пол, попросил позвать священника и скончался.

А спасенная им Фотиния так и осталась на острове — прожила там 6 лет, корабельщик, по-прежнему, как раньше Мартиниану, возил ей еду, а когда нашел ее мертвое тело, отвез его в Кесарию Палестинскую, где его с честью похоронили местные христиане.