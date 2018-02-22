РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 23 февраля

12:0022.02.2018
(обновлено: 12:01 22.02.2018)
0210
23 февраля православные верующие чтут память святой благоверной Анны Новгородской.

Святая благоверная княгиня Анна Новгородская

Имя Анна она получила уже в самом конце жизни — приняв монашеский подвиг. Крещена же Ингигерда, дочь шведского короля Олафа Шетконунга, в 1008 году принявшего крещение вместе со своей семьей и дружиной, была в честь святой великомученицы Ирины, и именно под этим именем ее знали все подданные великого князя Киевского Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым, женой и помощницей которого она была более тридцати лет.

Она во всем была под стать мужу: знала Священное Писание, литературу, историю, как дочь короля знала, как управлять государством и даже владела оружием.

Первые 16 лет великокняжеская чета прожила в Новгороде, где у них родилось шестеро сыновей  и три дочери. И всех их нужно было вырастить и воспитать — а это всегда было, прежде всего, делом матери. О том, как с ним справилась жена Ярослава Мудрого, можно судить хотя бы по тому, что писал о ней, обращаясь к святому Владимиру Киевскому,  святитель Иларион в своем знаменитом "Слове о законе и благодати": "Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют Имя Христово!" А ведь муж еще и к государственным делам ее привлекал, и не без успеха — именно ей удалось добиться мира с полоцким князем Брячиславом.

В 1036 году, перебравшись в Киев, князь и княгиня не мало потрудились для превращения его в истинно христианскую столицу. По словам Нестора Летописца, при Ярославе христианская вера стала "плодиться и расширяться, и черноризцы стали множиться и монастыри появляться". При нем приехали на Русь из Византии церковные певцы, научившие русских уставному пению. При нем, поселившийся в пещере на Берестовой горе  монах Антоний и его ученик Феодосий основали будущую Киево-Печерскую лавру, а сам князь, наряду с Золотыми воротами, храмом святой Софии и церковью Благовещения заложил обители святого Георгия (имя которого принял при крещении) и святой Ирины. И великая княгиня, по обычаю того времени, стала попечительницей обители, носившей имя ее небесной покровительницы.

Конечно, первые древнерусские монастыри мало походили на общины подвижников – это были всего лишь небольшие группы иноков, живших в городских усадьбах знати, отправляя службу в их домовых церквях. Но первый женский монастырь дал возможность вдовам князей и бояр, не хотевшим выходить замуж во второй раз, принять постриг и завершить жизнь, посвятив себя Богу. 

Да и сама великая княгиня в конце жизни избрала для себя этот путь, хотя и не была вдовой: приехав с мужем к старшему сыну в Новгород на закладку нового каменного Софийского собора, она в скором времени приняла постриг, а перед смертью и схиму с именем Анна. Это был первый великокняжеский постриг, ставший примером для многих поколений русских князей и княгинь.

Так же, в Новгороде, святая княгиня Анна и скончалась 10 февраля (23 февраля по новому стилю) 1051 года (или, по другим источникам,  1056 года). Похоронили ее в Софийском соборе, рядом с сыном — благоверным Новгородским князем Владимиром. А в 1439 году архиепископ Евфимий установил день празднования Собора Новгородских святых — начало церковного почитания святой благоверной княгини Анны, почитающейся небесной покровительницей Великого Новгорода, мощи которой сегодня пребывают в новгородском храме святого апостола Филиппа.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена