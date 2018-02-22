Религиозные праздники 23 февраля

23 февраля православные верующие чтут память святой благоверной Анны Новгородской.

Святая благоверная княгиня Анна Новгородская

Имя Анна она получила уже в самом конце жизни — приняв монашеский подвиг. Крещена же Ингигерда, дочь шведского короля Олафа Шетконунга, в 1008 году принявшего крещение вместе со своей семьей и дружиной, была в честь святой великомученицы Ирины, и именно под этим именем ее знали все подданные великого князя Киевского Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым, женой и помощницей которого она была более тридцати лет.

Она во всем была под стать мужу: знала Священное Писание, литературу, историю, как дочь короля знала, как управлять государством и даже владела оружием.

Первые 16 лет великокняжеская чета прожила в Новгороде, где у них родилось шестеро сыновей и три дочери. И всех их нужно было вырастить и воспитать — а это всегда было, прежде всего, делом матери. О том, как с ним справилась жена Ярослава Мудрого, можно судить хотя бы по тому, что писал о ней, обращаясь к святому Владимиру Киевскому, святитель Иларион в своем знаменитом "Слове о законе и благодати": "Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют Имя Христово!" А ведь муж еще и к государственным делам ее привлекал, и не без успеха — именно ей удалось добиться мира с полоцким князем Брячиславом.

В 1036 году, перебравшись в Киев, князь и княгиня не мало потрудились для превращения его в истинно христианскую столицу. По словам Нестора Летописца, при Ярославе христианская вера стала "плодиться и расширяться, и черноризцы стали множиться и монастыри появляться". При нем приехали на Русь из Византии церковные певцы, научившие русских уставному пению. При нем, поселившийся в пещере на Берестовой горе монах Антоний и его ученик Феодосий основали будущую Киево-Печерскую лавру, а сам князь, наряду с Золотыми воротами, храмом святой Софии и церковью Благовещения заложил обители святого Георгия (имя которого принял при крещении) и святой Ирины. И великая княгиня, по обычаю того времени, стала попечительницей обители, носившей имя ее небесной покровительницы.

Конечно, первые древнерусские монастыри мало походили на общины подвижников – это были всего лишь небольшие группы иноков, живших в городских усадьбах знати, отправляя службу в их домовых церквях. Но первый женский монастырь дал возможность вдовам князей и бояр, не хотевшим выходить замуж во второй раз, принять постриг и завершить жизнь, посвятив себя Богу.

Да и сама великая княгиня в конце жизни избрала для себя этот путь, хотя и не была вдовой: приехав с мужем к старшему сыну в Новгород на закладку нового каменного Софийского собора, она в скором времени приняла постриг, а перед смертью и схиму с именем Анна. Это был первый великокняжеский постриг, ставший примером для многих поколений русских князей и княгинь.

Так же, в Новгороде, святая княгиня Анна и скончалась 10 февраля (23 февраля по новому стилю) 1051 года (или, по другим источникам, 1056 года). Похоронили ее в Софийском соборе, рядом с сыном — благоверным Новгородским князем Владимиром. А в 1439 году архиепископ Евфимий установил день празднования Собора Новгородских святых — начало церковного почитания святой благоверной княгини Анны, почитающейся небесной покровительницей Великого Новгорода, мощи которой сегодня пребывают в новгородском храме святого апостола Филиппа.