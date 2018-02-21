Религиозные праздники 22 февраля

22 февраля православные верующие празднуют обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России

Патриарх Тихон начинал свое пастырское служение как миссионер в Америке, много потрудился для завершения перевода богослужебных текстов на английский язык, при нем в США были открыты десятки православных храмов, был основан первый православный монастырь и при нем школа-приют для сирот. На Всероссийском поместном соборе 1917-1918 годов на фоне вестей о многочисленных расправах над духовенством и сообщения об убийстве митрополита Киевского Владимира (Богоявленского) был избран патриархом. В первых своих воззваниях предал анафеме всех, творящих кровавые расправы, что большевики, естественно, приняли на свой счет, хотя речь шла о "всех, взявших меч".

С тех пор остаток жизни патриарха Тихона прошел в мучительных поисках приемлемого компромисса между церковью и богоборческой властью, отправившей его в 1922 году под арест. До конца жизни он оставался под следствием, и официальной регистрации Патриархии как органа церковного управления так и не произошло. В декабре 1924 года на патриарха было совершено покушение, во время которого погиб его келейник Яков Полозов, а через месяц патриарх Тихон слег и в апреле 1925 года скончался и был похоронен в Малом соборе московского Донского монастыря.

Однако судьба его мощей в советские времена была одной из загадок тогдашней церковной жизни. В 1946 году на панихиде у гробницы патриарха митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) произнес: "Мы молились сейчас только над могилой Святейшего. Тела его здесь нет".

По слухам, в 1927 году, после закрытия Донского монастыря, власти, опасаясь, что мощи патриарха станут предметом поклонения, извлекли его гроб из могилы и сожгли в крематории. По другим сведениям, останки Святейшего были тайно вывезены монахами и упокоены на Немецком кладбище в Лефортове. Сторонники третьей версии утверждали: понимая, что власти могут надругаться над останками патриарха, монахи вскоре после погребения перезахоронили их где-то в некрополе Донского монастыря.

В 1991 году, когда в Донском монастыре стала возрождаться монашеская жизнь, в Малом соборе провели ремонт, но ничего в нем не обнаружили. И тут вдруг в только что отремонтированном храме случился пожар. Пришлось ремонтировать заново. Во время этого второго ремонта в феврале 1992 года и были обретены мощи патриарха Тихона — прямо под гробницей, которую все привыкли считать пустой. С тех пор мощи святителя хранятся в Большом соборе Донского монастыря.