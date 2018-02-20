Религиозные праздники 21 февраля

21 февраля православные верующие чтут память великомученика Феодора Стратилата.

Великомученик Феодор Стратилат

Покровитель православного воинства Феодор Стратилат, уроженец Малой Азии, правитель Ираклии Понтийской (ныне Эрегли, Турция), принял мученическую смерть за исповедание христианства в 319 году при римском императоре Лицинии, властителе жадном, властолюбивом, раздражительном, агрессивно невежественном. Христиан он преследовал в том числе и потому, что считал их сторонниками своего соправителя и противника, будущего императора Константина Великого.

Гонения на христиан Лициний начал с того, что лишил их всех придворных должностей и изгнал из дворца. Второй репрессивной мерой была чистка армии от офицеров-христиан, которым было предложено принести жертву языческим богам.

Согласно житию, Феодор Стратилат был как раз из числа таких офицеров, многие из которых предпочли остаться христианами даже ценой собственной жизни. Он был подвергнут пыткам, ослеплен и распят.

Среди первых христиан, принявших в эпоху гонений мучительную смерть за веру, было немало и военачальников, и простых солдат, имена наиболее известных из них сохранились — они были причислены к лику святых. Будучи мучеником за веру, каждый из святых воинов в глазах любого христианина являл собой нравственный образец, пример победы человеческого духа над страстями. Некоторые из них — в том числе и Фкодор Стратилат — широко почитаются как православной, так и католической церквами.