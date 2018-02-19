Религиозные праздники 20 февраля

Священномученик Алексий (Троицкий)

Сын псаломщика из Коломны, отец Алексей встретил 1917 год 42-летним сельским диаконом — жил в деревне Давыдково Московского уезда, служил в храме в честь Спаса Нерукотворного образа в селе Волынском и никаких выдающихся христианских подвигов не совершал. И вдруг в 1920 году, когда новая власть уже вовсю вела против православной церкви войну на уничтожение, когда священников, монахов и просто не желающих отрекаться от своей веры мирян тысячами убивали, бросали в тюрьмы, ссылали, лишали гражданских прав, диакон Алексий Троицкий на пятом десятке принял священнический сан. По тем временам это уже само по себе было подвигом.

В 1929 году его первый раз арестовали — по обвинению в поджоге храма, настолько абсурдному, что через три дня выпустили "за недоказанностью".

В 1934 году храм в Волынском закрыли, и отец Алексей стал служить в Покровской церкви в Филях.

А в начале ноября 1937 года сотрудники НКВД забрали его в Таганскую тюрьму в Москве: шла кампания повсеместного уничтожения духовенства как социально-чуждого сословия, и правдоподобность обвинения уже никого не волновала. Отцу Алексею инкриминировали недовольство существующим строем и мероприятиями советской власти, доказательством чему служило ревностное исполнение им своих пастырских обязанностей, и то, что он ходил по домам с молебнами и часто служил панихиды на кладбище, где собиралось тогда множество людей. По утверждению "свидетелей", он выражал вслух недовольство и говорил, что советская власть притесняет духовенство и верующих и арестовывает священников.

Признав, что действительно служил панихиды на кладбище и по просьбам верующих совершал молебны в их домах, отец Алексей наотрез отказался "сознаваться" в контрреволюционной агитации и "враждебной деятельности против советской власти". Но на приговоре это никак не сказалось: 23 ноября 1937 го¬да тройка НКВД приговорила его к десяти годам лагерей.

Через месяц отец Алексий оказался в одном из лагерей на Беломорско-Балтийском канале, а 30 июля 1941 года был отправлен в Кулойлаг в Архангельской области. Скончался он в заключении 20 февраля 1942 года и был погребен в безвестной могиле.