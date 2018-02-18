Религиозные праздники 19 февраля

19 февраля у православных верующих Чистый понедельник - начало Великого поста.

Чистый понедельник — начало Великого поста

Первый день Великого поста именуется Чистым понедельником. В Русской православной церкви это название, подчеркивающее стремление провести первый день поста в чистоте, не каноническое, хотя в некоторых других поместных православных церквях, например в Элладской, оно официальное, церковное.

Тема чистого понедельника затрагивается и Ветхим Заветом, чтение которого с этого дня начинается во всех храмах с Книги пророка Исаии, призывавшего:

"Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю". (Ис. 1:16-18)

В Чистый понедельник во время первого великопостного повечерия начинается чтение Великого покаянного канона святого Андрея Критского, состоящего из 250 тропарей (строф) и считающегося самым длинным из существующих канонов.

По мнению протоапесвитера Александра Шмемана, этот канон "можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой".

По церковному Уставу Великий канон читается только во время Великого поста: на великом повечении понедельника, вторника, среды и четверга 1-й недели — по частям, и на утрене четверга 5-й недели — полностью (эту службу, во время которой читается также житие преподобной Марии Египетской, называют еще "Марьиным стоянием").

Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского на Руси издавна именуется ефимон (или мефимон – своеобразная транслитерация греческого "с нами"). Такое название служба получила потому что на ней два хора попеременно поют фразы из стихов 8-й и 9-й глав Книги пророка Исаии с припевом: "Яко с нами Бог". А поскольку на Руси митрополитами до середины XV века были греки и отдельные песнопения исполнялись на древнегреческом, в том числе и "Яко с нами Бог", русские всю службу стали называть "мефимон" или "ефимон".