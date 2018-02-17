Религиозные праздники 18 февраля

18 февраля у православных верующих Прощеное воскресенье - заговение на Великий пост.

Прощеное воскресенье — заговение на Великий пост

Воскресенье, предваряющее Великий пост, именуется в православии Прощеным. В этот день на литургии читается Евангелие от Матфея:

"Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше". (Мф. 6:14-21)

В этот день церковь вспоминает страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории — изгнание его праотца Адама из Рая, и призывает плакать и сокрушаться о своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание.

В древности у палестинских монахов из лавры святого Саввы Освященного был обычай расходиться в этот день по пустыне и проводить пост в уединении, а вновь собираться в монастыре только к празднику Входа Господня в Иерусалим. Перед расставанием они, как перед смертью, просили друг у друга прощения, ведь никто не знал, вернется ли он живым – слишком много опасностей подстерегало в пустыне одинокого беззащитного человека.

В память об этой традиции в православных храмах вечером накануне Великого поста совершается Чин прощения, когда священник, становясь на колени, с земным поклоном просит прихожан простить ему причиненные им вольные или невольные обиды, а они, в свою очередь, сначала просят прощения у него, а затем – друг у друга и целуются в знак примирения.

Слово "прощать" происходит от древнерусского "проща", одно из значений которого — "исцелять", а другое — "отпускать на свободу". И православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту со свободной от лишнего груза, исцеленной обид и осуждения душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху — Светлое Христово Воскресение.

В Прощеное воскресенье православные последний раз перед постом едят скоромную пищу — заговляются на Великий пост.

В католической литургической традиции есть аналог Прощеного воскресенья — Quinquagesima (буквально "пятидесятый [день]" до Пасхи). Это название появилось в VI веке. Кроме того, это воскресенье также называлось Estomihi (esto mihi — буквально "будь мне") по первым словам входного песнопения (Пс. 30:2). До реформы Римского календаря в 1969 году это воскресенье входило в подготовительный период перед Великим Постом, но после было отнесено к рядовому времени и утратило свои названия.