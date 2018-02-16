Религиозные праздники 17 февраля

17 февраля православные верующие празднуют Собор всех преподобных, в подвиге просиявших.

Собор всех преподобных, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной седмицы)

Этот переходящий праздник в субботу сырной седмицы (масленицы) в преддверии Великого поста — единственный день в году, когда православная церковь вспоминает всех святых монахов, которые "молитвой, постом и трудами стремились быть подобным Иисусу Христу" и преуспели в этом.

В Синоксаре (собрании исторических сведений о православных праздниках и святых) говорится: "В этот день мы совершаем память всех преподобных, мужей и жен, просиявших в посте, ибо богоносные отцы, постепенно наставив нас предварительными праздниками, заранее подготовив к поприщу (поста), отвратив от сытости и сладости, устрашив будущим Судом, предочистив как следует сырною седмицею, уместно установили посреди нее и два дня (по чину) поста, чтобы понемногу приучить нас к нему".

В этом празднике объединилась память множества святых разных стран и народов. Их примером православная церковь напутствует верующих, вступающих в Великий пост, и показывает, что святые подвижники, отшельники и аскеты были такими же людьми. Их тело было так же слабо и немощно, но сила духа позволила совершить настоящие подвиги.

Монашество предполагает отказ от мирских привязаностей, забот и стремлений и выбор следования Христу. Основа этой жизни: пост и молитва. Это про монахов Христос сказал апостолу Петру: "И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную".

Пост — это монашеская добродетель, но уже через несколько дней церковь вступает в Великий пост и предлагает всем последовать примеру от века служивших Богу монахов и монахинь.