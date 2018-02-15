Религиозные праздники 16 февраля

16 февраля православные чтут память праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, а буддисты празднуют Сагаалган - буддийский Новый год.

Праведные Симеон Богоприимец и пророчица Анна

По традиции, после главных (двунадесятых) праздников православная церковь чтит память участников тех евангельских событий, которым они посвящены. Так, после праздника Сретения Господня она вспоминает праведного старца Симеона и пророчицу Анну.

Праведник Симеон, упоминаемый в Евангелии от Луки, был, по свидетельству евангелиста, одним из избранников Божиих, которому было возвещено, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия — Христос. Однако сам апостол Лука сообщает о нем лишь вскользь, а подробности его жизнеописания известны исключительно по апокрифам, рисующих его, скорее, как фигуру легендарную.

Так, по преданию, когда египетский царь Птоломей II Филадельф (285-247 до н.э.) пожелал пополнить знаменитую Александрийскую библиотеку текстами священных книг, он пригласил из Иерусалима книжников. В числе 70 прибывших в Александрию переводчиков был и праведный Симеон. Ему выпало переводить книгу пророка Исаии, и прочтя в подлиннике слова "Се, Дева во чреве приимет и родит Сына" (Ис. 7,14), он решил, что слово "дева" употреблено ошибочно, вместо слова "жена". Симеон хотел исправить текст, но в этот момент ему явился ангел и удержал его руку, говоря: "Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы".

Однако современные исследователи полагают, что легенда, связывающая Симеона Богоприимца с Септуагинтой (переводом "70-ти толковников"), достаточно поздняя — о том, что он имел какое-то отношение к этому переводу ничего не говорится ни в толкованиях святоотеческой эпохи на Евангелие от Луки, ни в очень подробных комментариях к этому Евангелию блаженного Феофилакта Болгарского (1078-1107), где Симеону Богоприимцу посвящено немало строк.

Легенда эта появилась, по одной из версий, уже в зрелом средневековье, причем, скорее всего, сперва у христиан-сирийцев. От них она перешла к христианам-арабам, к грекам, а от греков — к славянским народам. Западному христианству эта легенда не известна.

Между тем, рассказ о том, как родители принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский Храм и как старец Симеон признал в нем Мессию, занимает немаловажное место в Евангелии от Луки. Христианская традиция всегда видела в нем символ преемственности Ветхого и Нового Заветов. Даже ученики Иисуса не сразу поняли, что Иисус – Мессия, а старец, олицетворяющий Ветхий Завет, знал это с самого начала.

Но поскольку в древнем мире (да и в средневековье) важную символическую роль играли числа, в легендарном жизнеописании Симеона Богоприимца они появляются не случайно. "Семьдесят" — число символическое: именно столько старейшин помогали Моисею вести народ через пустыню и было свидетелями того, как Бог дал ему Закон. В свою очередь, 70 переводчиков греческой Библии как бы продолжают дело Моисея, сделав этот Закон понятным для грекоязычной диаспоры. Это — символ преемственности между эпохой Моисея, когда Израилю был дарован Закон, и эпохой перевода этого Закона на греческий язык, который в то время был языком всего Восточного Средиземноморья.

Для христианской традиции пророчество Исаии о том, что "Дева во чреве приимет и родит Сына" (Ис 7:14) — ключевое, связывающее Ветхий и Новый Заветы. Но вокруг него всегда шла дискуссия с евреями, которые читали его как "молодая женщина во чреве приимет" и, как правило, соотносили это пророчество с рождением царя Езекии. Именно в контексте этой полемики и возникает образ Симеона как переводчика. Он — праведный еврей, воплощение Ветхого Завета, сперва усомнившись, затем уверовал и написал "Дева…", после чего был удостоен увидеть исполнение пророчества в Новом Завете.

Согласно Протоевангелию Иакова, Симеон стал священником Иерусалимского Храма после убийства в нем Захарии, отца Иоанна Крестителя.

В день, когда родители Иисуса пришли в Храм, чтобы по закону принести жертву за родившегося первенца мужского пола, Симеон по вдохновению тоже явился в Храм и там, взяв младенца на руки, произнес благословения, от которых происходит знаменитая песнь "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко".

После этого Симеон обратился к Богородице с пророческими словами: "се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец" (Лк 2:34-35). Это пророчество легло в основу иконографии образа Богородицы "Умягчение злых сердец" или "Симеоново проречение".

Христианская традиция считает, что Симеон скончался сразу после событий Сретения.

По наиболее распространенному варианту легенды (изложенному, в частности, у святителя Димитрия Ростовского), Симеон прожил 360 лет. Это — число дней в году (не в нашем календарном году, стремящемся к астрономической точности, а в архаическом лунно-солнечном календаре, где год — это 12 месяцев по 30 дней). Соответственно 360 лет — это "год годов", полный цикл, в котором столько же лет, сколько дней в году. Когда легенда говорит нам о том, что Симеон прожил 360 лет, это означает, что он, сказавший "Ныне отпущаеши…", прожил свое "полное время", полностью завершил отмеренный ему срок.

"Тут была также, — повествует далее евангелист Лука, — Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме" (Лк. 2: 36-38).

После Сретения Анна стала проповедовать, что пророчества сбылись и Мессия пришел. Таким образом, она стала единственной женщиной-пророчицей в Новом Завете.

К сожалению, никаких памятных мест, связанных с ней, не сохранилось. А вот место, где, по преданию, в Иерусалиме был дом святого Симеона, в 1859 году купил монах Аврамий из города Мадита, бывший тогда поверенным по постройкам Греческого монастыря. Он произвел там раскопки и обнаружил вырубленные в скале гробницы. Эти погребальные пещеры и были признаны местом погребения праведного Симеона. Сейчас там православный храм святого Симеона Богоприимца.

Могила праведного Симеона находится в его боковом левом приделе. Но эта могила пуста – мощи святого еще в VI веке были перенесены в Константинополь, а оттуда в XIII веке после IV крестового похода в числе множества других реликвий были увезены на Запад. Считают, что святыня предназначалась для дальнейшего перенесения в Венецию, но шторм на Адриатическом море заставил судно с реликвиями причалить к побережью, которое ныне входит в состав Хорватии, и мощи святого Симеона так и остались там, в городе Задаре. Только в октябре 2010 года их передали представителям Иерусалимского патриархата.

А десница (правая рука) праведного Симеона Богоприимца до сих пор хранится в кафедральном соборе Ахена (в Германии) в украшенном драгоценными камнями реликварии. Раз в семь лет, по старой традиции, ее выставляют для поклонения и происходит знаменитое на весь мир Ахенское паломничество.

Сагаалган — будиийский Новый год

Новый год издревле во всех культурах и традициях имеет общий символический смысл — избавление от проблем и неудач уходящего года, надежда на благополучие, плодородие и процветания в году грядущем.

В буддийской традиции празднование Нового года приходится на первое весеннее новолуние по лунному календарю. За три дня до наступления праздника в храмах совершается особый молебен, посвященный дхармапалам — десяти божествам-защитникам Учения.

За день до Нового года проводится обряд Дугжууба — церемония духовного очищения, помогающая перейти из года старого в года новый, избавившись от груза прошлогодних бед, грехов и несчастий. Перед этим обрядом верующие дома прокатывают по всей поверхности тела кусочек теста, представляя, как в него вытягиваются все их болезни и негативные эмоции, а затем после хурала эти табалены — "символы зла" — бросают в ритуальный костер во дворе храма, и все плохое сгорает.

С той же целью монахи устраивают сор — высокую увенчанную черепом пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы – и под ритуальные молитвы "вкладывают" в него плохую карму общины за прошедший год, а затем торжественно сжигают на том же костре.

В день, непосредственно предшествующий Новому году, совершается отдельный молебен богине Шри-Дэви (в Тибете — Балдэн Лхамо), которая считается покровительницей столицы Тибета Лхасы. В храмах в течение всего дня и всей ночи проходят торжественные службы — хуралы. Молебен заканчивается в 6 часов утра, и настоятель поздравляет всех с наступившим Новым годом.

В первый день года нельзя ходить в гости, его надо провести в кругу семьи, а посещение родственников и друзей начнется со второго дня и может продолжаться до конца месяца — весь этот "белый месяц" считается праздничным.

В дни Нового года совершается обряд запуска "коней ветра удачи". Изображение такого коня, освященное в храме, привязывают к дереву или на крыше дома таким образом, чтобы оно обязательно развевалось на ветру. Считается, что "конь ветра удачи" служит защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание и призывая помощь божеств и символизирует пожелание здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам.

При наступлении Нового года можно попросить ламу совершить обряд продления жизни: во время этого обряда лама призывает Будду долголетия Амитабху, который дарует долголетие.

В Тибете Новый год стал буддийским с начала XV века, когда основатель школы Гелуг — великий буддийский реформатор Цзонхава разработал Устав своей школы и правила проведения буддийских праздников в монастырях. Именно он приурочил к народному Новому году буддийский праздник Монлам Чхенмо (Великую Молитву) в честь победы Будды Шакьямуни над лжеучителями и совершения им 15 чудес в городе Шравасти. А поскольку монголы, буряты и тувинцы являются последователи той же школы, что и тибетцы, то и у них в течение двух недель в храмах ежедневно проводятся службы в честь одного из 15 чудес Будды.

В первый день первого весеннего месяца он воткнул в землю свою зубочистку, и из нее выросло огромное дерево, заслонившее кроной весь небосвод, Солнце и Луну. На ветвях дерева висели огромные плоды, подобные сосудам, вмещающим пять ведер воды.

На второй день мановением руки Будда сотворил по обеим сторонам от себя высокие горы с растущими на них фруктовыми деревьями. По правую руку от Будды люди собирали и вкушали эти чудесные плоды, а по левую руку от него паслись стада.

На третий день он ополоснул рот водой и выплюнул эту воду на землю. Вода сразу превратилась в прекрасное озеро, в котором цвели огромные лотосы, наполнявшие своим благоуханием всю округу.

На четвертый день по воле Будды из озера раздался громкий голос, который проповедовал священное Учение.

На пятый день Будда улыбнулся, и от его улыбки разлился свет в трех тысячах миров. Все, на кого упал этот свет, стали благословенными.

На шестой день все последователи Будды познали мысли друг друга и узнали о воздаянии, которое ожидает их в грядущем за совершенные добродетели и прегрешения.

На седьмой день Будда предстал перед учениками в окружении царей и властителей всего мира, которые вместе со своими приближенными воздавали ему хвалу и почести. Все это время лжеучителя были совершенно бессильны произвести какое-либо чудо, мысли их путались, языки онемели, чувства были подавлены.

На восьмой день он прикоснулся правой рукой к трону, на котором сидел, и перед ним появились пять свирепых чудовищ: они начали разрушать сидения лжеучителей, а появившееся божество Ваджрапани прогнало отступников своей ваджрой — грозным оружием, подобным молнии. После этого 91 тысяча почитателей лжеучителей перешла на сторону Будды.

На девятый день Будда предстал перед окружающими выросшим до небес и проповедующим Учение обитателям всех миров.

На десятый день он стал видимым одновременно во всех царствах материального мира и проповедовал в них свое Учение.

На одиннадцатый день тело Будды обратилось в свет, который наполнил своим сиянием тысячи миров.

На двенадцатый день из тела Будды вышел золотой луч, который осветил царства трех тысяч миров. Все, кого коснулся этот свет, прониклись Учением.

На тринадцатый день Будда испустил из пупа два луча, которые поднялись на высоту семи саженей; каждый луч был увенчан цветком лотоса. Затем на этих лотосах появились отражения Будды, которые тоже испускали по два луча, оканчивающихся лотосами — и на них появлялись отражения Будды. Так продолжалось до тех пор, пока лотосы и Будды не заполнили всю Вселенную.

На четырнадцатый день Будда мановением руки сотворил огромную колесницу, которая достигла мира богов. Из нее образовалось множество подобных колесниц, и в каждой из них находилось отражение Будды. Сияние, исходившее от этих отражений, наполнило светом все миры.

На пятнадцатый день он наполнил едой все сосуды, которые были в городе. Еда в каждом сосуде отличалась по вкусу и люди с удовольствием вкушали ее. Затем Будда рукой коснулся земли: земля разверзлась и все увидели ад, в котором страдали души тех, кто стремился получать от жизни только наслаждение. Увидевшие муки ада смутились, и Будда вновь продолжил проповедовать собравшимся свое Учение.

Во время торжественных молебнов, посвященных этим событиям, совершается обряд ежегодного обновления веры, а после их окончания устраиваются экзамены для монахов, желающих получить более высокий сан.

В 15-й день праздника (это всегда день полнолуния) принято делать из топленого сливочного масла особые фигурки для скульптурной инсценировки 15 чудес Будды и выставлять их в монастырях. На эти же темы в монастырях устраиваются кукольные представления и проводятся театрализованные мистерии Чам.