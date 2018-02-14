Религиозные праздники 15 февраля

15 февраля православные верующие празднуют Сретение Господне.

Сретение Господне

Этот праздник относится к древнейшим праздникам христианской церкви, однако до VI века он отмечался не так торжественно. Но в 528 году, при императоре Юстиниане, в Антиохии произошло землетрясение, от которого погибло много народа, а в 544 году началась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. По преданию, в дни этого бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что в день Сретения Господня нужно совершить всенощное бдение и крестный ход, и когда это было сделано, бедствия прекратились. Так с 544 года Сретение вошло в число двенадцати (двунадесятых) особо торжественных общецерковных празднеств.

Оно установлено в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянское — "сретение") в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, символизирущем встречу Ветхого и Нового Заветов.

Новорожденного Иисуса, как предписывал Закон Моисея, родители принесли в Храм для совершения обряда посвящения. При входе в храм Богородицу и Иосифа Обручника встретили старец Симеон, которому было пророчество, что он не умрет, пока не увидит Мессию, и старица Анна, обитавшая при храме.

"И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: "се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец". (Лк.2:34-35).

А благочестивая вдова Анна — "пророчица восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие годы своего вдовства" — узнала Спасителя и, "подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме".

Евангелист Лука повествует, как старец Симеон, взяв младенца Иисуса на руки, произнес: "Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2:29-32).

История Рождественского цикла и его литургического становления весьма сложна и исследована лишь в общих чертах. Историки полагают, что из некоего синтетического праздника Тэофании (Богоявления), включавшего в себя целый ряд смысловых аспектов, постепенно вырос целый цикл исторических воспоминаний: Рождество в Вифлееме, Крещение на Иордане, Сретение в Иерусалимском Храме.

Но догматический смысл праздников Рождественского цикла состоит не только в том, чтобы вспомнить во всех подробностях знаменательные факты земной жизни Иисуса Христа, но, прежде всего, в том, "чтобы выявить, понять и, насколько возможно, пережить тайну Слова, ставшего плотью".