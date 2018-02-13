Религиозные праздники 14 февраля

14 февраля православные верующие чтут память мученика Трифона, а у католиков Пепельная среда - начало Великого поста.

Мученик Трифон

Исторических сведений о жизни святого Трифона практически не сохранилось. По преданию, он родился во Фригии в христианской семье в III веке, стал талантливым проповедником и был казнен во время гонений на христиан при императоре Декии в Никее в 250 году.

Впоследствии мощи мученика были перенесены в Константинополь, а затем в Рим.

Особое же почитание святого Трифона на Руси связано с местным преданием, по которому во время царской охоты у Ивана Грозного улетел любимый кречет, и царский сокольник Трифон Патрикеев, посланный на его писки, зная крутой царский нрав, горячо молился о помощи своему небесному покровителю. Несколько дней он тщетно ездил по подмосковным лесам, а когда в изнеможении прилег отдохнуть, во сне ему явился святой Трифон на белом коне, держа на руке пропавшую птицу. Проснувшись, сокольник обнаружил ее сидящей рядом с ним на ветке дерева. На этом месте — в районе нынешней Марьиной рощи — он в благодарность построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.

Поэтому в византийской иконографии этот святой изображается стоящим с крестом в руке, а в русской — с соколом и часто на коне.

Сейчас одна икона с частицей мощей святого находится в храме в честь иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной роще, а другая — в Знаменском храме в Переяславской слободе.

Пепельная среда — начало Великого поста у католиков

Первый день Великого поста у католиков получил свое название от древнего обычая, по которому в этот день во время мессы священник в знак их покаяния наносит на лоб верующим знамение креста освященным пеплом пальмовых ветвей, произнося: "Прах ты и в прах возвратишься", или "Обращайтесь и верьте в Евангелие".

Эти ветви обычно хранятся в храме со времени процессии в Пальмовое (в России у православных — Вербное) воскресенье — праздника Входа Господня в Иерусалим. В Пепельную среду их сжигают (огонь, в котором они сгорают, символизирует огонь любви, который превращает все грешное в прах), а собранный пепел освящается по особому чину перед первой мессой.

Обычай этот имеет ветхозаветные корни: в Библии говорится, что кающиеся облачаются во власяницу и посыпают голову пеплом в знак сокрушения и покаяния в грехах.

Священники в этот день совершают литургии в фиолетовых облачениях — этот цвет выражает покаяние и надежду на перемену жизни кающихся прихожан к лучшему.

Появившийся в VIII веке обряд посыпания голов верующих пеплом выражал солидарность, единение всех кающихся. Причем, в древней церкви освященный пепел получали только публично кающиеся, а сам обряд завершался покаянной процессией. В XI веке папа Урбан II объявил его обязательным для всей католической церкви.

В Пепельную среду принято соблюдать строгий пост. А тем, кто не смог в этот день участвовать в мессе, домашние обычно приносят освященный пепел и посыпают им их головы.