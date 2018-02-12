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Религиозные праздники 13 февраля

12:0012.02.2018
(обновлено: 12:27 12.02.2018)
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13 февраля православные верующие чтут память святителя Никиты Новгородского.

Святитель Никита Новгородский

Киевлянин Никита пришел в Киево-Печерскую лавру совсем юным и со свойственным возрасту максимализмом, приняв монашеский постриг, тут же решил уйти в затвор, хотя игумен предупреждал его, что это опасно и одного юношеского энтузиазма для такого аскетического подвига мало.

В житии святого, написанном в XII веке, повествуется, что к проявившему непослушание и понадеявшемуся на свои силы иноку, под видом ангела явился бес и предложил: "Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя". И братии обители пришлось общей молитвой отгонять беса от прельщенного им брата. А иноку Никите после этого урока пришлось долгие годы в посте и молитве упражняться в послушании и смирении. Этот-то неромантический многолетний труд и привел его к такой высокой степени духовного совершенства, что в 1096 году Киевский митрополит  Ефрем возвел его в епископский сан и назначил на Новгородскую кафедру.

В "Росписи, или кратком летописце Новгородских владык" Никита называется шестым Новгородским епископом.

Скончался он в 1108 году, к лику святых причислен в 1547-м на первом Макарьевском соборе, а в 1558-м, как пишет в своих "Древностях Российского государства" (1849-1853) крупнейший российский специалист по художественной археологии Федор Солнцев, "при открытии святых мощей его найдено на нем облачение, сохранившееся нетленным в могиле, где оно лежало 450 лет… архиерейский посох… и железные вериги весом в 20 фунтов".

Тогда же, при открытии мощей, с сохранившегося нетленным лика святого был нарисован посмертный портрет и отправлен в Москву митрополиту Макарию, чтобы уточнить иконописную традицию.  А сами мощи впоследствии покоились в новгородском Филипповском храме.

В 1942 году фашисты угнали в Литву свыше трех тысяч новгородцев. Осенью того же года в литовский городок Векшни, куда их определили на поселение, немецкий эшелон привез пять серебряных рак с мощами новгородских святых. Настоятель местного православного храма, куда поместили святыни, архимандрит Алексий (Черань) первой опознал раку святителя Никиты. Митрополит Литовский Сергий (Воскресенский) поручил ему открыть раки и поправить одеяния святых. Отец архимандрит пишет:

"После долгого путешествия святые в раках сдвинулись с места и их надо было положить надлежащим образом, и поэтому сподобил меня, недостойного, Господь поднять святителя Никиту целиком, на моих руках, при помощи иеродиакона Илариона. Святитель был облачен в темно-малиновую бархатную фелонь, поверх которой лежал большой омофор кованной золотой парчи. Лик его был закрыт большим воздухом; на главе – потемневшая от времени золотая митра. Лик святителя замечателен; всецело сохранившиеся черты его лица выражают строгое спокойствие и вместе с тем кротость и смирение. Бороды почти не видно, только заметна редкая растительность на подбородке. Правая рука, благословляющая, сложена двуперстием – на ней ярко выделяется сильно потемневшее место от прикладывания в течение 400 лет".

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