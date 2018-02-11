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Религия и мировоззрение
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Религиозные праздники 12 февраля

12:0011.02.2018
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12 февраля православные верующие празднуют Собор трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Собор трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

Соборный праздник великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста, сыгравших огромную роль в формировании христианской догматики и богослужения, был установлен в самом конце XI века,  когда в Константинополе шли споры, кто из них главнее. Память каждого из них по-отдельности праздновали и раньше, но, по преданию, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну, выдающемуся духовному поэту того времени, они явились все вместе и засвидетельствовали, что перед Богом они равны. После этого видения Мавропод составил им общую службу на 30 января (12 февраля по новому стилю), так как все трое вспоминались именно в этом месяце: Василий Великий — 1 (14) января, Григорий Богослов — 25 января (7 февраля), а перенесения мощей Иоанна Златоуста — 27 января (9 февраля).

С первой половины XII века в греческих богослужебных книгах появляется общая служба трем святителям. К этому времени для многих византийских авторов они уже представлялись единым целым. Так Иоанн Мавропод еще в XI веке посвятил им два песенных канона, несколько стихотворений и "Похвалу". Стали появляться и их общие живописные изображения: первое из сохранившихся до наших дней — в Псалтири, изготовленной писцом Студийского монастыря Федором в 1066 году, хранящейся в Британском Музее.

В значительной мере это было связано с тем, что их богословские сочинения, они сами и пример их борьбы с современными им ересями  воспринимались церковью как твердая основа православной веры, необходимая в дни духовных шатаний и нестроений.

Эти три святителя жили в IV-V веках, на перекрестке двух культур-гигантов — античной и византийской, и стояли в центре великой мировоззренческой трансформации, которая происходила на территории всей Римской империи. Они стали свидетелями решающего для судеб христианства момента столкновения языческой и христианской традиций и наступления новой эпохи, завершившей духовные искания позднеантичного общества. В смуте и борениях перерождался старый мир. Это было время всеобщего мировоззренческого беспорядка и крайностей, поиска нового духовного идеала в восточных мистических культах, в чистой умозрительной философии, в гедонизме — плотском наслаждении без границ.

В это непростое время Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст проповедовали религию самоотвержения, аскезы и высокой нравственности, боролись с ересями, толковали Священное Писание, в храмах разъясняли учение о Святой Троице, произносили пламенные речи и возглавляли епископские кафедры. Все трое стояли у истоков новой литературной традиции, и позднейшие писатели нередко черпали образы из их произведений. Православная церковь до сих пор служит литургии по канонам, составленным Василием Великим и Иоанном Златоустом.

Их жизнь и творения помогают понять, как закладывались основы единения веры и разума, науки, образованности, не противоречащих подлинному благочестию. Они не отрицали светской культуры, напротив, призывали изучать ее, "уподобляясь пчелам, которые садятся не на все цветы равно, и с тех, на которые нападут, не все стараются унести, но, взяв, что пригодно на их дело, прочее оставляют нетронутым" (Василий Великий. "К юношам. О том, как пользоваться языческими сочинениями").

В месяцесловы южнославянских церквей память трех святителей вошла позже — с XIV века, а в древнерусские — с конца XIV-го. Тогда же появились первые их общие изображения — псковская икона "Три святителя со святой Параскевой" (XV век) — и посвященные им храмы.

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