Религиозные праздники 11 февраля

11 февраля православные верующие чтут память священномученика Игнатия Богоносца.

Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца

Сведений о жизни святителя Игнатия до нас дошло не много. Известно, что он был первым крупным христианским писателем нееврейского происхождения и из нееврейской среды. Предполагают, что он был сирийцем. Святой Иероним Стридонский называет его учеником Иоанна Богослова.

Евсевий Кесарийский сообщает, что Игнатий был вторым епископом Антиохии после апостола Евода, принявшего рукоположение от апостола Петра; Феодорит же утверждает, что он был преемником самого апостола Петра. Некоторые авторы высказывают предположение, что Евод и Игнатий были епископами в Антиохии одновременно: Евод был поставлен для иудеев, а Игнатий — для христиан из язычников. Святитель Иоанн Златоуст называет Игнатия "образцом добродетелей, явившим в лице своем все достоинства епископа".

По преданию, именно Игнатий был тем ребенком, Которого Иисус Христос брал на руки и указывая на которого сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18:2-5).

Мученические акты святого Игнатия, существующие в двух редакциях, точной датировки его казни не сохранили. Исследователи относят ее к 107-113 годам.

В это время Римской империей правил Троян — первый из императоров законодательно оформивший гонения на христиан, подведя их под закон о запрете тайных обществ. В то же время христианство впервые было признано менее тяжким преступлением, чем кража, вести специальный розыск христиан и принимать на них анонимные доносы римским наместникам не рекомендовалось, а в случае доказанности принадлежности человека к христианам следовало требовать от него простого отречения, наказывая лишь при отказе от него.

Именно за такой отказ был осужден Антиохийский епископ Игнатий. Для исполнения приговора его морем под конвоем отправили в Рим. Путешествие было долгим, с остановками во многих городах. Святитель Игнатий успел написать семь посланий, адресованных разным христианским церквям и епископу Смирнскому Поликарпу. Все эти послания с наставлениями в вере, любви и добрых делах и призывом хранить единство веры, остерегаться еретиков и повиноваться епископам и чтить их, "смотря на епископа как на Самого Христа", сохранились.

20 декабря священномученика вывели на арену римского Колизея и выпустили львов. Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял имя Иисуса Христа, а когда звери растерзали его тело, сердце, в котором, по словам самого святителя, было написано Имя Божие, оказалось нетронуто.

Останки мученика первоначально были похоронены в Риме, но уже через несколько лет христиане перенесли их в предместье Антиохии, а в 438 году — в сам город. После взятия Антиохии персами мощи святого Игнатия Богоносца в VI веке были возвращены в Рим и положены в базилике святого Климента.