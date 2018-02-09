Религиозные праздники 10 февраля

10 февраля у православных верующих Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Поминовение усопших христиан в субботу, предшествующую Неделе (воскресенью) о Страшном суде (предпоследнее воскресенье перед Великим постом, когда в церкви читается отрывок из Евангелия, посвященный Страшному суду и происходит заговение на мясо, почему эти суббота и воскресенье и называются "мясопустными") началось еще в апостольские времена. Это подтверждает Иерусалимский устав, составленный в V веке преподобным Саввой Освященным на основе древнейших преданий и обычаев. Именно в этом уставе она впервые именуется Вселенской родительской субботой.

Смысл ее в том, что накануне воскресенья, посвященного воспоминанию о Втором пришествии Христовом, как бы в день, предшествующий Страшному суду, и накануне Великого поста, в который верующие стремятся войти, примирившись со всеми членами церкви — и живыми, и умершими, — христиане через молитву вступают с ними в общение и вместе молят Бога помиловать всех "от века умерших", особенно тех, чья смерть была внезапной — на войне, во время стихийных бедствий и катастроф, в горах, на море, при пожаре, — кто умер без покаяния и не был отпет и погребен по-христиански, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни окончил он земную жизнь, не лишился молитв церкви.