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Религиозные праздники 9 февраля

12:0008.02.2018
(обновлено: 13:14 08.02.2018)
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9 февраля православные верующие празднуют перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Один из трех самых почитаемых православной церковью Вселенских святителей и учителей — наряду с Василием Великим и Григорием Богословом, — Иоанн Златоуст родился в Антиохии около 347 года. Его отец умер вскоре после рождения сына, и воспитывала его мать, которая, овдовев совсем юной – ей не было и 20 лет —  не стала больше выходить замуж и посвятила себя сыну.

Он учился у лучших философов и риторов Антиохии, в 18 лет отправился доучиваться в Афины, а вернувшись, принял крещение и через три года был рукоположен во чтеца и стал учеником пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского, написавшего толкования почти на все книги Библии.

После кончины матери Иоанна принял монашеский постриг и четыре года провел в пустыне, причем два из них в полном безмолвии в пещере. Но такая суровая аскеза оказалась ему не по силам — он заболел и вынужден был вернуться в Антиохию, где его вскоре рукоположили сначала в диакона, а потом в священника.

Последовавшие за тем двенадцать лет священства в Антиохии были, быть может, самыми счастливыми в его жизни. Пресвитер Иоанн ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем в храме каждый день кормили до трех тысяч дев и вдовиц, не считая больных, странников и заключенных. Он оказался блестящим проповедником, за что и получил от паствы прозвище Златоуст. Двенадцать лет он дважды в неделю, а то и ежедневно, проповедовал в храме. В этот период он написал толкования на Священное Писание и множество бесед на отдельные библейские тексты, поучений на праздники, похвальных слов святым и апологетических текстов.

Его рассуждения об устройстве человеческих взаимоотношений, о христианской семье, воспитании детей, молитве домашней и общественной, значении приходского храма, об обязанности заботиться об общем благе, христианской взаимопомощи и благотворительности стали классикой христианской литературы. Скоро во всем христианском мире гремела слава Иоанна Златоуста.

Поэтому в 397 году именно его возвели на освободившуюся Константинопольскую кафедру. Святителю Иоанну было тогда чуть больше 50 лет.

Он начал с духовного совершенствования священства и примирения враждующих епископов, а средства, предназначенные для архиепископа, тратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Он писал богослужебные тексты — даже составил свой чин литургии, посылал опытных проповедников к кельтам, скифам, славянам и готам, боролся с ересями, поставил епископа для церкви Боспора, находившейся в Крыму.

Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя сурового обличителя, что навлекло на него гнев императрицы Евдоксии, жены императора Аркадия. С помощью Александрийского архиепископа Феофила, объединившего недовольных Иоанном епископов, императрица в 403 году собрала так называемый "собор при Дубе", который осудил его по мелочным и ложным обвинениям, главным из которых было "оскорбление императрицы". За это Иоанна приговорили низложить и предать казни. Но император заменил казнь изгнанием.

В марте 404 года приговор был утвержден, а в октябре императрица Евдоксия скончалась. Даже язычники усмотрели в этом небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия.

Иоанн же, находясь в ссылке в Армении, продолжал утешать, наставлять и поддерживать своих последователей — за два года он написал множество писем епископам Азии, Африки и Европы и своим друзьям в Константинополеим  (их сохранилось 245).

С зимы 406 года болезнь приковала его к постели. Но враги его не унимались: из столицы пришел приказ перевести его в глухой Питиунт (Пицунду в Абхазии). Но по дороге, в городе Команы, где за сто лет до этого принял смерть за Христа великомученик Василиск, силы оставили святителя и 14 сентября 407 года он скончался. Там его и похоронили.

Но уже в 438 году, при сыне императрицы Евдоксии, императоре Феодосии II, мощи святого Иоанна Златоуста перенесли в Константинополь.

В 1204 году крестоносцы вывезли их в Рим и только 26 ноября 2004 года, по решению папы Иоанна Павла II, их вернули Константинопольской церкви вместе с мощами Григория Богослова, и теперь они хранятся в соборе святого Георгия в Фанаре (Стамбул).
Святителя Иоанна Богослова почитают не только православные, но и католики — в 1568 году папа Пий V причислил его вместе с Василием Великим, Григорием Богословом и Афанасием Великим к Учителям церкви.

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