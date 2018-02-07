Религиозные праздники 8 февраля

8 февраля православные верующие чтут память святого благоверного царя Давида Возобновителя.

Благоверный царь Давид Возобновитель

Историю царя Иверии и Абхазии Давида III, прозванного Возобновителем, сохранил для потомков его духовник, преподобный Арсений Икалтойский, знаменитый богослов, филолог, физик, астроном и поэт, возглавлявший Икалтойскую академию, в которой, по преданию, учился великий грузинский поэт Шота Руставели.

Согласно составленному преподобным Арсением житию, единственному сыну царя Георгия Давиду не было шестнадцати лет, когда в 1089 году отец возложил на него царский венец, оставив наследнику раздираемую междуусобицами и опустошенную турками-сельджуками страну, а население которой, побросав свои жилища, спасалось в горах. Государство практически развалилось, церковные епископские кафедры и монастыри захватила местная знать и, передавая их по наследству, распоряжалась ими, как своими вотчинами.

Собирание своих земель юный царь начал с Кахетии и Эрети, а чтобы навести порядок в церкви, созвал в Румси Церковный собор, но сам, в отличие от императора Константина Великого, в нем участвовать не слал, взяв на себя лишь задачу его охраны. Православное исповедование веры и каноны, касавшиеся внутреннего и внешнего благочиния, утвержденные Собором, были запечатлены на каменном столбе в кафедральном соборе Мцхеты.

В память об этом благочестивый царь основал в Имеретинских горах монастырь и богадельню, куда часто сам приезжал ухаживать за больными.

С него начался 120-летнмй период могущества Грузии, закончившийся лишь после смерти его правнучки царицы Тамары. Царь Давид основал Гелатскую и Икалтойскую академии, при нем были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. Он примирил кипчакского хана Атрака с осетинами и водворил мир в Дарьяльском ущелье, освободил Армению от турок и повелел вновь освятить храмы, превращенные ими мечети. А незадолго до кончины созвал в Ани еще один Церковный собор, на котором часть армянских епископов-монофизитов приняли православие.

Скончался Давид Возобновитель, не дожив и до 54 лет. Исполняя его волю, погребли царя в Гелатском монастыре, при входе в привратную церковь. Но вскоре перенесли его мощи под престол соборного храма.

В конце XIII века святой царь Давид III Возобновитель был прославлен в лике святых, и тогда же ему была составлена служба.