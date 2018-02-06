Религиозные праздники 7 февраля

7 февраля православные верующие чтут память святителя Григория Богослова.

Святитель Григорий Богослов

Архиепископ Константинопольский, богослов, близкий друг и сподвижник Василия Великого, Григорий Назианзин, вошедший в историю христианской церкви как Григорий Богослов, родился около 32 9года в городе Арианза в Каппадокии.

Его отец, тоже Григорий, был богатым аристократом-язычником, но под влиянием своей жены Нонны, причисленной впоследствии к лику святых, принял крещение и со временем стал епископом.

Все детство и юность Григорий учился — сначала дома, потом в Кесарии Каппадокийской, Кесарии Палестинской, Александрии. Изучал риторику, поэзию, геометрию, астрономию, философию. В Афинах познакомился с Василием, будущим архиепископом Кесарии Каппадокийской, и с Юлианом, будущим императором, прозванным Отступником.

Домой Григорий вернулся тридцатилетним, когда его отец уже стал епископом. Он принял крещение и уехал к своему другу Василию, в монастырь, который тот основал в своем имении в Понте. Но через три года отец, которому нужен был помощник, вызвал его к себе и рукоположил в сан священника, но Григорий тут же вернулся в обитель, через год все-таки приехал к отцу, но вскоре император Юлиан начал гонения на христиан, и он опять удалился в монастырь.

Когда Василий Великий стал архиепископом, он попросил друга возглавить только что образованную им епархию в городе Сасима, чтобы вместе бороться с набиравшим силу арианством, впоследствии осужденным как ересь. Григорий не смог отказать, но в Сасимах пробыл не долго и снова сбежал в свою пустынь, а другу написал: "Укоряешь меня в лености и в нерадении, потому что не взял твоих Сасимов, не увлекся епископским духом, не вооружаюсь вместе с вами, чтоб драться, как дерутся между собой псы за брошенный им кусок. А для меня самое важное дело — бездействие. …и думаю, что, если бы все подражали мне, то не было бы беспокойств Церквам, не терпела бы поруганий вера, которую теперь всякий обращает в оружие своей любви к спорам".

Но епископом стать ему все же пришлось – когда умер его отец, сами жители Назианз выбрали его на свою кафедру.

А после смерти Василия Великого в январе 379 году его избрали архиепископом Константинополя, города, в котором за сорок лет правления императоров, покровительствовавших арианам, почти все церкви, включая Святую Софию, были арианскими.

Григорий остановился в доме своих родственников, устроил там в одной из комнат домовую церковь и начал совершать богослужения. В этой церкви в 380 году он произнес свои знаменитые пять слов "О богословии", принесшие ему славу Богослова. Ариане грозились его убить, кидали в него камни, но через год император Феодосий своим приказом вернул Святую Софию православным и сам ввел в нее Григория. А для решения вопросов, связанных с взаимными обвинениями друг друга в ересях, был созван собор, получивший название Второго вселенского.

На этом Соборе ереси были преданы анафеме, а Григорий Богослов был признан законным архиепископом Константинопольским. Но приехавшие позже его противники снова начали распрю, и Григорий, измученный борьбой за власть, которой он не желал, сложил с себя архиепископские полномочия, вернулся в Назианз и перестал ездить на церковные соборы.

Последние годы он сильно болел, но много путешествовал по монастырям и занимался богословскими трудами. Скончался он 25 января (7 февраля по новому стилю) 389 года, перед смертью завещав все свое фамильное имение епархии. После него осталось 245 посланий, 507 стихотворений и 45 "Слов". Но биографы утверждают, что в первую очередь он все-таки был не писателем, а оратором, хотя именно его богословие высоко ценили Максим Исповедник, Фома Аквинский и святитель Филарет Московский.

В 950 году при императоре Константине Багрянородном мощи Григория Богослова перенесли в Константинополь, в церковь Святых Апостолов, а в 1204 году крестоносцы увезли их в Рим, где впоследствии в соборе святого Петра для них была устроена специальная гробница. И только в 2004 году, по решению папы Иоанна Павла II, их вернули в Стамбул, где они теперь хранятся в соборе святого Георгия.