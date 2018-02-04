Религиозные праздники 5 февраля

5 февраля православные верующие чтут память священномучеников Климента и Агафангела.

Священномученик Климент и мученик Агафангел

Когда 258 году в Галатийском городе Анкире (ныне Анкара, столица Турции) в семье язычника и христианки родился сын, ничто не предвещало, что ему суждено принять мученическую смерть за Христа. Наоборот, после жестоких преследований при императоре Декии, скончавшемся в 251 году, христиан, казалось, окончательно оставили в покое. Нескольким последующим императорам было вообще не до них — их целиком поглощали бесконечные войны и борьба за власть, — а Диоклетиан первые 19 лет своего правления даже благоволил к христианам, а его жена и дочь настолько прониклись их учением, что даже избегали приносить языческие жертвы, и только необходимость соблюдать правила, связанные с их общественным положением, удерживала их от явного перехода в христианство.

Христиане служили в армии и госаппарате, занимали порой высокие должности — даже при императорском дворе. А после того как император Галлиен двумя эдиктами объявил христиан свободными от преследований и возвратил им конфискованное имущество, молитвенные дома и кладбища, они чувствовали себя равными всем остальным римским гражданам.

Неудивительно, что в такой благоприятной атмосфере рано осиротевший Климент, воспитанный после смерти родителей благочестивой христианкой, еще в юности стал чтецом, а когда подрос — пресвитером, и наконец был рукоположен в сан епископа Анкирского и до 40 с лишним лет добросовестно исполнял свое служение.

Но в 303 году Диоклетиан, видевший свою священную миссию в восстановлении силы и величия государства и подчинивший все свое царствование исполнению направленной на это программы, подошел к последнему ее пункту — подавлению христианства. Необходимость этого шага ему диктовала задача восстановления римской религии во всем ее прежнем величии и блеске, потому что в римском государственном организме религиозный культ стоял в самой тесной связи с государственными учреждениями. Религия представлялась единственным цементом, который в безжизненный государственный механизм должен был вложить жизнь и крепость. И Диоклетиан смотрел на себя как на верховного жреца этой религии.

А христианское общество, пользуясь продолжительным спокойствием, разрослось, окрепло, оно не было уже маленькой, из сострадания терпимой сектой, "отрицавшей богов по суеверному упорству", вследствие жалкого неразумия. Это было общество, широко раскинувшееся по империи, соединенное тесными взаимными узами, державшее себя самостоятельно и смело, общество, которое во всеуслышание заявляло, что его вера должна господствовать над миром и уничтожить все другие религии.

Христианская церковь была своего рода государством в государстве и подле него. Для энергичного и религиозного императора оставался один исход — вступить в борьбу с этой церковью.

В 303 году первым эдиктом императора христианам были запрещены богослужебные собрания, предписывалось разрушать их храмы и сжигать священные книги, они лишались имущества и гражданских прав, а христиане-рабы — возможности освободиться, к христианам разрешалось применять пытки, а подавать жалобы им было запрещено. По второму эдикту всех христианских священников предписывалось заключать в тюрьму. А через год от всех заключенных христиан потребовали принести языческую жертву, а отказавшихся было приказано жестоко пытать. И наконец, четвертым эдиктом к тому же обязывались абсолютно все христиане.

Епископ Климент твердо исповедовал веру Христову и мужественно претерпел все мучения. Тогда его как особо упорствующего отправили в Рим, там пытки продолжились. Среди римских стражников, охранявших тюрьму, где его держали, был воин Агафангел, который, потрясенный исповедническим подвигом Климента, стал его учеником и потом сопровождал его на всем его страдальческом пути от Рима обратно в Анкиру, где его самого бросили в темницу и в 212 году обезглавили.

А епископа Климента анкирские христиане все же вызволили из тюрьмы и отвезли в пещерный храм, но не спасли — святого прямо во время совершения литургии убили ворвавшиеся в храм воины.