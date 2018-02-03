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Религия и мировоззрение
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Религиозные праздники 4 февраля

12:0003.02.2018
(обновлено: 12:14 03.02.2018)
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4 февраля православные верующие празднуют Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Этот праздник был установлен еще патриархом Тихоном и утвержден Поместным собором 1917-1918 годов. Вот только праздновать его открыто в России стало возможно только в 1990-годы. Да и Русская православная церковь заграницей прославила лик новомучеников  лишь в 1981 году.

РПЦ вступила на свой крестный путь мощной и полнокровной: в 1914 году в России было 1025 монастырей, 78 488 церквей, часовен и молитвенных домов, 51 105 священников, 15 035 диаконов и 46 489 церковнослужителей, 130 архиереев. 70 % населения империи — 120 миллионов человек — считались православными.

Но в 1917 году большевики, взяв власть, тут же повели с церковью войну на уничтожение. Уже 2 ноября "Декларация прав народов России" изгоняла церковь из всех сфер гражданской и общественной жизни. А 11 декабря у РПЦ конфисковали все учебные заведения, в одночасье лишив ее возможности готовить образованных священников и заниматься религиозно-нравственным воспитанием. 17-18 декабря были приняты декреты по брачному законодательству, по котрым юридическую силу получал лишь гражданский брак, 16 января 1918 года был ликвидирован институт военных священников, 22 января опубликован декрет "О свободе совести", по которому религиозные общества лишались права владеть собственностью и прав юридического лица, 19 апреля была создана специальная "ликвидационная" комиссия при Народном комиссариате юстиции, а 10 июля первая советская конституция лишила духовенство и монашество избирательных прав. Многих прав лишались и дети духовенства (в частности, им запрещалось поступление в высшие учебные заведения). Ответственность за приходскую жизнь возлагалась на группу мирян из 20 человек ("двадцатки"), чем подрывалась власть настоятеля.

В 1918-1920 годах в административном порядке было закрыто 673 монастыря из 1025 дореволюционных обителей.

Первым новомучеником российским стал в 1917 году протоиерей Иоанн Кочуров, убитый большевиками после отступления отряда генерала Краснова из Царского Села только за то, что попытался обратиться к народу со словами мира и утешения во время крестного хода об установлении мира. А 25 января (7 февраля по новому стилю) 1918 года революционные солдаты убили в Киеве митрополита Владимира, первым из архиерев принявшего мученическую кончину при советской власти.

В гражданскую войну ЧК были уничтожены тысячи клириков и мирян. Началась травля РПЦ в печати. В 1922 году состоялся первый публичный процесс над духовенством — начались расстрелы "по приговору суда". Только в 1923 году погибли 2691 священник, 1962 монаха и 3447 монахинь и послушниц.

Атеистическая литература хлынула потоком: за 15 лет после революции было издано 1700 названий антирелигиозной литературы общим тиражом 40 миллионов экземпляров.

В 1928 году церковь была объявлена "кулацко-нэпманской агентурой", которая "мобилизует реакционные и малосознательное элементы в целях контрнаступления на мероприятия Советской власти". Намерение властей физически уничтожить носителей религиозного сознания стало очевидным. "Служители культа2, и без того находившиеся в категории "лишенцев" — лишенные медицинского обслуживания и продовольственных карточек — вновь в массовом порядке стали подвергаться арестам, заключению, ссылкам, а иногда и расстрелу. За 1929-1933 годы было репрессировано около 40 000 священно- и церковнослужителей. Как правило, сажали "за антисоветскую агитацию" и "как социально чуждый элемент".

К началу 1935 года число зарегистрированных священно- церковнослужителей РПЦ не превышало 20 000 человек. Многие перешли на нелегальное положение.

Однако в 1937 году во время переписи населения из 98 миллионов 400 тысяч человек, старше 16 лет, проживавших в Советской России православными себя назвали 41, 6 млн. человек — 42, 3% взрослого населения страны. Началась новая волна репрессий. Только в 1937 году было расстреляно 60 епископов. В массовом порядке арестовывалось и рядовое духовенство. Произвол в гонениях был возведен на общегосударственный уровень.

По данным Комиссии по реабилитации Московской патриархии, к 1941 году было репрессировано за веру 350 тысяч человек, из них 140 тысяч священнослужителей. К 1941 году в РПЦ 5 665 официально зарегистрированных священнослужителей, причем больше половины из них проживали на присоединенных в 1939-1940 годы. Религиозная жизнь в СССР внешне почти прекратилась. Но, несмотря на самые страшные в истории христианства гонения, полностью уничтожить РПЦ так и не удалось. И после Великой Отечественной войны гонения на нее возобновились.

В 1945 году зазвонили колокола во вновь открытой Троице-Сергиевой лавре, а в 1964 году в городе Великий Устюг из 40 дореволюционных церквей не осталось ни одной действующей. "Церковников" теперь сажали и ссылали за "тунеядство", "антиобщественный паразитический образ жизни" и "нетрудовые доходы". Впрочем, была статья и за "нарушение законов об отделении церкви от государства", да и "антисоветскую агитацию и пропаганду" никто не отменял.

За 1961–1964 годы было осуждено по религиозным мотивам и приговорено к различным срокам заключения и ссылки 1234 человека. В 1971 году на всю огромную страну, занимавшую шестую часть суши, на регистрации состояло 6234 священника и 618 диаконов, число приходов сократилось с 13008 в 1960-м до 7338 а в 1970-м. Закрылись 32 православных монастыря, а монашествующих осталось 1200 человек.

Весной 1992 года Архиерейский собор Русской православной церкви установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX века 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает — то в ближайшее воскресенье (дата, сопряженная с днем памяти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского, расстрелянного отрядом красноармейцев в 1918 году).

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