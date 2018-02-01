Религиозные праздники 2 февраля

2 февраля православные верующие чтут память мучеников Инны, Пинны и Риммы, а католики празднуют Сретение Господне.

Сретение Господне

Этот праздник относится к древнейшим праздникам христианской церкви, однако до VI века он отмечался не так торжественно. Но в 528 году, при императоре Юстиниане, в Антиохии произошло землетрясение, от которого погибло много народа, а в 544 году началась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. По преданию, в дни этого бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что в день Сретения Господня нужно совершить всенощное бдение и крестный ход, и когда это было сделано, бедствия прекратились. Так с 544 года Сретение вошло в число двенадцати особо торжественных общецерковных празднеств (православная церковь отмечает его 15 февраля).

Оно установлено в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянское — "сретение") в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, символизирущем встречу Ветхого и Нового Заветов.

Римско-католической церкви Сретение — праздник Очищения Девы Марии, посвященный воспоминанию о том, как новорожденного Иисуса, как предписывал Закон Моисея, родители принесли в Храм для совершения обряда посвящения, и об очистительном обряде, совершенном его матерью на сороковой день после рождения первенца. При входе в храм Богородицу и Иосифа Обручника встретили старец Симеон, которому было пророчество, что он не умрет, пока не увидит Мессию, и старица Анна, обитавшая при храме.

"И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: "се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец". (Лк.2:34-35).

А благочестивая вдова Анна – "пророчица восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие годы своего вдовства" — узнала Спасителя и, "подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме".

Евангелист Лука повествует, как старец Симеон, взяв младенца Иисуса на руки, произнес: "Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2:29-32).

В католической церкви праздник Сретения Господня в память о словах праведного Симеона, назвавшего Иисуса "светом к просвещению язычников" с XI века в храмах совершается обряд освящения свечей, которые затем зажигаются во время богослужения. Верующие весь год бережно хранят сретенские свечи и зажигают их, когда обращаются ко Христу с молитвой в тяжелые для себя минуты: во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.

Мученики Инна, Пинна и Римма

Первые русские святые мученики Инна, Пинна и Римма (I-II в.) были, по одним источникам, ильменьские славяне-русы родом c севера Великой Скифии, а по другим — готы или тавроскифы, жившие между Алуштой и Балаклавой. По преданию, апостол Андрей Первозванный крестил их, рукоположил во священники и отправил на проповедь среди греков и инородцев Таврии.

Все древние авторы, от Гомера и Геродота до Страбона и Полибия, говорят о том, что земля эта была сказочно богата, но нравы здесь были дикие настолько, что ужасали даже языческий мир. Чего стоят только описания кровавых пиров тавроскифов, где чашами служили черепа, наполненные кровью побежденных: у них, по утверждению греков, считалось, что эта кровь придает силы для новых побед. На юге Крымского полуострова, у мыса Фиолент, в древности действительно часто разбивались греческие и финикийские суда. Но спасшихся моряков, добравшихся до берега, местные жители ловили и приносили в жертву.

В западной церковной агиографической традиции свидетельство о мученической кончине Инны, Пинны и Риммы сохранилось в Асta Sanctorum Иакова Ворагинского. Согласно этому источнику, велевший схватить миссионеров правитель повелел, "чтобы исповедники Христовы погибли от холода. Мученики были привязаны к прямым и твердым бревнам, установленным посреди потока, и, хотя стояло ветреное и холодное время года и твердую гладь воды сковал мороз, они оставались неподвижны, пока не достигли предела земной жизни, предав свои блаженные души в руци Божии".

Христиане тайно погребли их тела. Впоследствии епископ Гедца, управлявший местной епархией, обрел мощи святых и положил их в раке соборного храма. А спустя семь лет мученики, по преданию, явились епископу и повелели ему перенести их мощи в "сухую пристань". Профессор Е.Е. Голубинский предположил, что Инна, Пинна и Римма пострадали в Крыму, а мощи их были перенесены в порт Алиск или Аликс, который находился на месте современной Алушты.

В архиве Симферополя сохранился документ под названием "Всем священникам Симферопольской и Крымской епархии": "Прошу вас, отцы всечестные, поминать на отпустах литургии, вечерни и утрени святых мучеников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо считать крымскими святыми. Это — очень древние мученики". Этот документ подписан 30 октября 1950 года святителем Лукой (Войно-Ясенецким), архиепископом Симферопольским и Крымским.

Сейчас возле алуштинского храма во имя Всех крымских святых возведена часовня святых мучеников Инны, Пинны, Риммы. Но за долгие века память о них настолько стерлась, что в атеистическом XX веке их имена стали считать женскими. Только сейчас в церковной среде восстанавливается прославление этих неоправданно забытых первых русских святых.