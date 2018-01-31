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Религиозные праздники 1 февраля

12:0031.01.2018
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1 февраля православные верующие чтут память преподобного Макария Великого.

Преподобный Макарий Великий

Сын благочестивых родителей-христиан Макарий родился около 300 года в селении Пижижвир в Нижнем Египте. Еще в юности он стал чтецом в местной церкви, потом, по настоянию родителей, женился, но рано овдовел, стал пресвитером, а после кончины родителей, когда ему было окло 30 лет, ушел в пустыню, выдолбил там в горе две пещеры и несколько лет жил отшельником. А потом, вспомнив, что еще в своем родном селении слышал о святом Антонии, решил отправиться к этому подвижнику, чтобы научиться у него настоящей монашеской аскезе.

Антоний встретил его с радостью. По преданию, издали увидев Макария, он сказал бывшим рядом ученикам, что от этого путника произойдут духовные дети и внуки, которые будут следовать его святым наставлениям. Но когда Макарий хотел было поселиться рядом с ним, согласия он не получил.

По совету Антония он удалился в Скитскую (Нитрийскую) пустыню в 90 км на северо-запад от Каира в сторону Александрии — самую неприспособленную для жизни из всех египетских пустынь. Паломник, посетивший Египет в IV веке, писал о ней как об ужасно болотистом месте с плохой водой и с множеством мошкары и комаров — здесь и сегодня больше десятка небольших богатых содой озер, которые на несколько месяцев в году пересыхают.

После кончины Антония Великого, около Макария стали собираться братия. "Все они умоляли преподобного Макария, чтобы он сделал их монахами, позволил им жить около него и наставлял их в следовании по Божию пути. Кто бы ни пришел к нему, преподобный, согласно с данным ему свыше повелением, принимал всех, и каждого наставлял и направлял особым путем".

Так в середине IV века впервые появилась новая, созданная им форма монашеской жизни — скит, где двах-три брата жили в кельях, построенных в одной ограде.

Позднее, "заметив, что множество явившихся подвижников радостно идет по своему пути, преподобный Макарий соединил их всех около себя и велел им взяться за дело постройки маленькой церкви, которую они и воздвигли".

Так он стал преемником и продолжателем дела преподобного Антония.

Вокруг Макария в Скитской пустыне сформировалась первая монашеская многонациональная община — египтяне, греки, эфиопы, армяне, нубийцы, палестинцы, итальянцы, галлы. О жизни и подвигах скитских старцев повествует "Скитский патерик". К концу IV века в Скиту было уже четыре монастыря, то есть четыре центра, где имелась церковь.

Последний свой монастырь преподобный Макарий основал около 360 года. Он сохранился до наших дней, носит имя Макария Великого (Абу-Макар), и в нем по-прежнему обитают коптские монахи.

Но мирно прожить всю жизнь в пустыне святому старцу не довелось. При императоре-арианине Валенте его вместе с Макарием Александрийским сослали на пустынный остров, населенный язычниками, где им пришлось освоить новое для себя поприще — миссионерство, причем так успешно, что со временем крестили всех местных жителей, после чего им разрешили вернуться  в свои пустыни.

Скончался преподобный Макарий в 391 году в основанном им монастыре. Наследниками его дела стали многочисленные  ученики, а на писаниях его и его школы воспитывались поколения аскетов во все века.

Богословское наследие Макария Великого составляют несколько десятков бесед,  наставлений и посланий, основная тема которых – духовная жизнь христианина.

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