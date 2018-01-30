Религиозные праздники 31 января

31 января православные верующие чтут память святителей Афанасия и Кирилла Александрийских.

Святители Афанасий и Кирилл Александрийские

Их совместное празднование установлено в благодарность за их многолетние труды в утверждении догматов православной веры в борьбе с ересями.

Сегодня мало кто знает, в каких боях выковывалась в III-IV веках православная догматика и как на самом деле рождались христианская философия и теология.

Святитель Афанасий родился в Александрии, по мнению большинства исследователей, между 296 и 298 годом (в одном коптском тексте говорится, что ко времени поставления на Александрийскую кафедру в 328 году ему было 33 года).

В "Истории александрийских патриархов" говорится, что его вместе с матерью крестил архиепископ Александр. И именно с Афанасия началась Александрийская архиепископская "династия", в которой кафедра переходила от дяди к племяннику: преемником Афанасия стал его племянник Петр, которого сменил Феофил, а того, в свою очередь, его племянник Кирилл.

До рукоположения в первый свой сан — диакона — Афанасий шесть лет был чтецом и помощником архиепископа Александра, ставшего в 313 году Александрийским патриархом.

Время это для христиан было переломным — в 324 году император Константин одержал победу над своим соправителем Лицинием и стал единовластным правителем Римской империи. Объявив в подписанном еще совместно с Лицинием Миланском эдикте "уравнивание в правах" христианства с прочими религиями империи и взяв курс на превращение христианства в государственную религию, Константин был заинтересован в консолидации церкви, однако в 324 году, при вступлении в Никомедию, получил ряд взаимных жалоб сторонников и противников учения Ария. А в Египте споры сторонников Ария и Афанасия стали переходить в стычки на улицах: "сталкивались друг с другом так, что ожесточенные, в пылу исступления, покушались на дела нечестивые, осмеливались оскорблять изображение василевса". А в римском праве покушение на изображение императора являлось преступлением — оскорблением величества.

А началось все из-за того, что Арий утверждал, что Христос сотворен Богом и, следовательно, во-первых, имеет начало своего бытия и, во-вторых, не равен Ему, то есть не единосущен Богу.

В конце концов по приказу Константина в Никее в 325 году был созван Первый Вселенский собор, на котором арианство было осуждено, в качестве символа веры было принято учение о единосущной Троице, а сам Арий изгнан. Афанасий в качестве секретаря сопровождал патриарха Александра на этот собор и активно участвовал в спорах о природе Христа, отстаивая его единосущность.

А через год патриарх Александр умер и Афанасия избрали его преемником на Александрийской кафедре. Впереди были 46 лет епископского служения, за время которого его много раз изгоняли и возвращали обратно.

Со временем император вернул из ссылки сначала епископа Евсевия Никомедийского, придерживавшегося арианских взглядов, а затем в 330 году и самого Ария и сам поддержал арианство, которое имело сильные позиции среди епископата на Востоке. Но святитель Афанасий отказался признать равноправное сосуществование арианской и православной ветвей христианства, отказавшись принимать ариан в александрийскую церковную общину.

За свою строптивость он поплатился тем, что в 335 году был осужден Тирским собором по абсурдному обвинению в убийстве и сослан в Трир, откуда вернулся только 337 году после смерти императора Константина.

Борьба с арианами разгорелась с новой силой. В 341 году Антиохийский поместный собор, изначально не признанный Вселенским западным епископатом, закрепил арианство как официальное учение. А Миланский собор 355 года (на котором присутствовало не более 40 епископов), не признаваемый современными церквями и не имеющий канонического статуса, закончился почти полной победой ариан, а их противники, включая Афанасия Александрийского, были изгнаны. Святитель Афанасий бежал из Александрии в верхний Египет, где скрывался у монахов-отшельников до смерти императора Констанция — его преемник Юлиан, вошедший в историю с прозвищем Отступник, объявил о свободе вероисповедания, уравняв, в том числе, язычество и любые ветви христианства, и опальный епископ вернулся в Александрию.

Но власть в Константинополе в те времена менялась часто, и уже при следующем императоре Валенте, издавшем эдикт об изгнании епископов, сосланных Констанцием, Афанасий, опасаясь преследования, опять бежал из Александрии. Но через четыре месяца эдикт был отменен, и он вернулся на свою епископскую кафедру, теперь уже навсегда.

Через несколько лет православные христиане полностью восстановили свои позиции. В 381 году император Феодосий I, сам убежденный противник арианства, потребовал созыва нового Вселенского собора в Константинополе, где арианство было осуждено.

Последние годы святителя Афанасия прошли мирно. Скончался он 2 мая 373 года в возрасте 76 лет.

Точных сведений о дате рождения святителя Кирилла так же нет. Неизвестно где и у кого он учился. Зато известно, что дядей его был Александрийский патриарх Феофил, а сам Кирилл в юности ушел в Нитрийские горы, вступил в скит святого Макария и пробыл там шесть лет, после чего дядя посвятил его в сан диакона и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди.

После смерти патриарха Феофила Кирилла избрали главой Александрийской кафедры, в IV-V веках соперничавшей с Константинопольским патриархатом по важнейшим догматическим вопросам. Вот и святителю Кириллу предстояла борьба с Константинопольским патриархом Несторием и отстаиваемых им идей.

Суть их состояла в том, что в едином богочеловеческом лице Христа с момента зачатия неслитно соединены две ипостаси и две природы — Бога и человека, поэтому одни его действия совершал человек, а другие (творение чудес) — Божество. И для несториан подвиги Христа как человека — вплоть до смерти на кресте — были особо важны. И Богородица для них была "Христородицей", родившей не Бога, а человека Христа.

Кирилл же настаивал на исповедании природного единства единой Ипостаси воплощенного Бога и на важности слова "Богородица", так как именно Бог родился от Девы как человек, а не соединился с родившимся от нее человеком.

Когда же пресвитер Антиохийской церкви Несторий в 428 году был избран на Константинопольскую кафедру, он начал открытое гонение на православных. В его присутствии один из его приверженцев, епископ Дорофей, с церковной кафедры провозгласил анафему тем, кто именует Пресвятую Деву Марию Богородицей. Это вызвало возмущение, тем более, что Божия Матерь считалась покровительницей Византийской столицы. Заволновались монахи. От них к Несторию явилась депутация, но он даже на поговорив с ними, отдал их под суд за непослушание, бросил в тюрьму и подверг бичеванию.

Мало того, в Константинопольской епархии он самочинно начал реформирование литургии, настроив против себя клириков. С церковной кафедры он анафематствовал театры, пение, концерты, танцы, атлетические состязания, чем нажил себе врагов в лице многих жителей столицы.

Святитель Кирилл писал увещевательные послания самому Несторию, письма императору Феодосию Младшему, папе Целестину I и в разные монастыри, опровергая лжеучение.

Несторий, в свою очередь, писал на Кирилла доносы и называл его еретиком. Положение обострилось настолько, что пришлось созвать Третий Вселенский собор, который открылся в 431 году в Ефесе. На него приехало 200 епископов от всех христианских церквей. Председательствовал на нем Александрийский патриарх Кирилл.

Учение Нестория Собор осудил как ересь. Несторий не подчинился, а прибывший с опозданием Антиохийский епископ Иоанн открыл свой параллельный собор, который провозгласил еретиком святителя Кирилла. Смута разрасталась, и, чтобы положить ей конец, император велел арестовать Кирилла Александрийский и Мемнона Ефесскго. Но они бежали в Египет, где Кирилл нашел убежище у коптов.

Параллельный собор епископов Константинопольской и Антиохийской церкви Нестория оправдал, но чтобы закончить смуту, он сам ушел от дел и удалился в монастырь святого Евпрепия близ Антиохии, однако спустя три года по приказу императора был сослан в Петру, в Аравии, а затем в отдаленный египетский оазис Ибис, где через несколько лет ссылки умер около 451 года, пережив своего главного оппонента на 7 лет и до конца веря в свою правоту.

Святитель Кирилл скончался в 444 году, оставив потомкам множество богословских трудов и полемических сочинений.

