Религиозные праздники 30 января

30 января православные верующие чтут память преподобного Антония Великого.

Преподобный Антоний Великий

Будущий великий подвижник родился в 251 году в Египте, в селении Кома близ Фиваидской пустыни в семье коптов-христиан. Ему было около двадцати лет, когда умерли его родители и он остался с малолетней сестрой на руках.

По преданию, однажды услышав в церкви евангельские слова: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною" (Мф.19:21), Антоний воспринял их как сказанные лично ему, раздал родительское наследство беднякам, оставил сестру на попечении благочестивых девственниц и, перебравшись в стоявшую недалеко от родного селения хижину, начал вести жизнь, которую вели тогда многие коптские подвижники — упражняясь в молитве и богомыслии и зарабатывая на пропитание несложным ремеслом.

Со временем, в поисках большего уединения, он поселился в гробнице на краю Фиваидской пустыни, потом, взяв с собой запас хлеба, перешел в развалины воинского укрепления в Писпире на берегу Нила и прожил там 20 лет, лишь изредка отзываясь на просьбы тех, кто приходил к нему за советом и духовным руководством.

Но после 305 года Антоний был вынужден прервать уединение, чтобы по многочисленным просьбам организовать монашескую жизнь отшельников, которые селились рядом с ним и подражали ему.

Именно Антоний считается основателем отшельнического монашества, хотя он не первым удалился в пустыню — уже во II веке были люди, которые селились в уединенных местах для аскетических подвигов, но Антоний дал пример организации целых отшельнических поселений, когда живущих в уединенных кельях монахов объединяли общая молитва, на которую они собирались по воскресеньям и праздникам, и единый духовный наставник.

В 311 году, во время гонений на христиан императора Максимиана, он покинул пустыню и пришел в Александрию, чтобы поддержать духовные силы единоверцев. А в 251 году, когда их преследования прекратились, совершил то, чего до него не делал ни один египетский отшельник — ушел вглубь пустыни, в Писпирские горы.

Но ему пришлось еще раз посетить Александрию — в 350 году его призвал туда архиепископ Афанасий Великий, чтобы почитаемый всею церковью подвижник поддержал его в споре с еретиками-арианами, заочно записавших его в свои ряды. Антоний публично осудил арианство и вернулся в пустыню.

Преподобный Антоний мирно скончался в 356 году в возрасте 105 лет и был погребен учениками, как он и завещал, в сокровенном месте.

При Византийском императоре Юстиниане в 544 году мощи его были найдены и перенесены из пустыни в Александрию, а затем, после завоевания Египта сарацинами в VII веке, — в Константинополь, откуда они в Х-XI веках попали во Францию и с 1491 года хранятся в Арле, в храме святого Иулиана.

Житие святого Антония, написанное около 365 года святителем Афанасием Александрийским, считается шедевром аскетической и агиографической литературы.