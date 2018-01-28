Религиозные праздники 29 января

29 января православные верующие поклоняются веригам апостола Петра.

Поклонение честным веригам апостола Петра

Новозаветная книга Деяний святых апостолов рассказывает о том, как около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы I за проповедь о Христе был заключен в темницу и связан двумя железными цепями. Но ночью накануне суда ангел снял с него цепи и вывел его из темницы (Деян. 12, 1-2).

Христиане хранили эти цепи как драгоценность — сначала в Иерусалиме, потом патриарх Ювеналий в 439 году подарил их Евдокии, жене императора Феодосия Младшего, и она увезла реликвию в Константинополь, откуда одну цепь послала в Рим своей дочери императрице Евдоксии, которая поместила ее в специально построенную для этого в 442 году базилику Сан-Пьетро-ин-Винколи (Святого Петра в веригах). Туда же перенесли и те вериги, в которых он ждал казни в Мамертинской тюрьме при императоре Нероне (апостол был распят на перевернутом кресте в 64 году вниз головой).

По преданию, при освящении храма папа Лев I взял в одну руку иерусалимские вериги, а в другую — мамертинские, и они неожиданно соединились, и их невозможно было разделить. В таком виде они и сегодня хранятся в прозрачной дарохранительнице у центрального алтаря церкви.

После того было установлено совершать 16 января (29 января по новому стилю) праздник поклонения этим веригам — в этот день их выносят на поклонение народу.