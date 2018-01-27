Религиозные праздники 28 января

28 января православные верующие чтут память преподобного Павла Фивейского.

Преподобный Павел Фивейский

Сведения о жизни Павла Фивейского крайне скудны. Согласно житию, он родился в Фивах, в Египте. Оставшись сиротой, много претерпел от своего корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства. А во время гонений на христиан императора Деция, узнав о коварном замысле родственника предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню.

Поселившись в пещере у подножия горы, Павел, никому не ведомый, прожил в ней 91 год, питаясь финиками и хлебом и неустанно молясь Богу.

Незадолго до его кончины, отшельника посетил святой Антоний Великий и остался с ним до его смерти. А когда Павел, согласно житию, скончался во время молитвы, стоя на коленях, преподобный Антоний его похоронил, взял его одежду из пальмовых листьев и хранил ее как величайшую святыню. Традиционно датой смерти святого считается 341 год. Ему было 113 лет.

И хотя сам Павел Фивейский не основал ни одной обители, его жизнь послужила образцом для многих современных ему отшельников.

Память Павла Фивейского чтят и католики, и православные. Но особенно распространено его почитание у коптов, а встреча святого Павла со святым Антонием — один из самых популярных сюжетов коптской иконописи.

В V веке на месте, где находилась пещера, в которой жил святой, был основан существующий по сей день монастырь святого Павла. Мощи преподобного, вместе с мощами Паисия Великого в V веке были перенесены из Египта в Писидию (Малая Азия), а в XII веке — в Константинополь, откуда потом попали в Венецию и Рим.

В 1250 году был основан католический монашеский орден, названный в честь Павла Фивейского орденом паулинов, который объединил монашеские общины, разделявшие идеалы отшельнической жизни ранних христиан