Религиозные праздники 27 января

27 января православные верующие чтут память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Равноапостольная Нина, просветительница Грузии

Житие святой Нины — древнейший памятник грузинской агиографии. Согласно ему, родилась она около 280 года в городе Коластры в Кападокии, где было много грузинских поселений. Ее отец Завулон был христианином, родственником великомученика Георгия, а мать Сусанна — сестрой Иерусалимского патриарха. Когда Нина была еще ребенком, родители ее по обоюдному согласию решили посвятить себя Богу — Завулон удалился в пустыню, Сосанна стала диакониссой при храме Гробе Господня в Иерусалиме, а воспитание Нины поручили благочестивой старице Нианфоре.

По преданию, однажды девушке явилась во сне Богородица и, вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, сказала: "Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе Покровительницею". Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест, возрадовалась духом и перевязала крест своими косами.

Согласно житию, в 303 году она, спасаясь от преследований императора Диоклетиана, вместе с несколькими подругами бежала в Иверию, где, как рассказывала ей ее нянька, хранился Хитон Господень, но спаслась из них всех только святая Нина.

Кавказская Иберия (Тацит "Анналы" кн.6), или Иверия, со столицей в Мцхете была основана около 300 года до н.э. царем Фарнавазом I. Грекам эти края были известны как Колхида, считавшаяся у них "краем света", где был прикован к скале Преметей и куда отправились за золотым руном аргонавты.

Согласно грузинской историографии основным населением Колхидского царства были мегрелo-чанские племена, но греки основали множество торговых факторий и колоний на побережье. Hи Колхида, ни Иверия не входили ни в империю Александра Великого, ни в одно из эллинистических царств, образовавшихся после ее распада, но влияние греческой культуры было здесь огромно. В городах Колхиды говорили по-гречески, в Иверии — по-арамейски.

До II века Колхидское царство и Иверия находились в сфере влияния Римской империи, Великой Армении и Понтийского царства и только во II веке Иверия достигла независимости.

Согласно церковной традиции, первыми проповедниками Евангелия в этих краях были апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Но с первого раза христианство здесь на привилось.

Как повествует ее житие, Нина добралась до Грузии лишь в 319 году. В Мцхете она нашла приют в семье бездетного царского садовника, жена которого, по молитвам святой, разрешилась от неплодства. Слава о проповеднице и целительнице быстро распространилась в столице и окрестностях, и к ней потянулись сначала местные христиане, а потом и язычники. Тогда Нина построила на краю города в кустах ежевики шалаш и перебралась туда, чтобы удобнее было проповедовать.

Венцом ее миссионарства стало исцеление от тяжкого недуга и крещение грузинской царицы Наны и царя Мириана, который принял крещение вместе со своей свитой. В 324 году христианство окончательно утвердилось в Грузии — император Константин Великий, по просьбе царя Мириана направил туда Антиохийского епископа Евстафия, двух священников и трех диаконов.

Летописи повествуют, что святой Нине было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм — вначале деревянный, а ныне каменный собор во имя 12-ти святых Апостолов, Светицховели.

Но многие горцы по-прежнему оставались язычниками, и святая Нина в сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона отправилась с проповедью Евангелия к верховьям рек Арагви и Иори, а оттуда — в Кахетию, где крестила царицу Соджу (Софию), принявшую крещение вместе со своим двором и множеством народа.

Скончалась святая Нина 14 января (27 января по новому стилю) 335 года. В 342 году на месте ее кончины был построен храм во имя ее родственника, святого Георгия, а позднее основан женский монастырь. Мощи святой, по ее воле были сокрыты под спудом.