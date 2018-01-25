РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 26 января

12:0025.01.2018
(обновлено: 12:02 25.01.2018)
0170
26 января православные верующие чтут память преподобного Иринарха, затворника Ростовского.

Преподобный Иринарх, затворник Ростовский

Крестьянин села Кондаково Ростовского уезда Илья родился в 1547 году — в тот год, когда великий князь Московский Иван Васильевич принял помазание как "царь и великий князь всея Руси" и впервые отправился воевать Казань.

Тридцать лет Илья жил, как все, занимался торговлей, а потом вдруг взял да и постригся в монахи. Случилось это в то время, когда затяжная Ливонская война вступила в свою последнюю фазу: вслед за неудачной осадой русскими Ревеля войска Речи Посполитой вернули себе Полоцк и осадили Псков, а шведы взяли Нарву и осадили Орешек. Впереди были последние, самые мрачные годы царствования Ивана Грозного, царь Федор, царь Борис и страшная Смута.

И, словно примеряя на себя тяжелейшие испытания, ждавшие русский народ, крестьянин Илья, приняв постриг с именем Иринарх в Ростовском Борисоглебском монастыре на реке Устье, возлагает на себя непосильные, казалось бы, для новоначального подвиги: помимо монастырских послушаний и посещения всех церковных служб ночами он молится, спит на земле, а однажды, пожалев босого странника, отдает ему свои сапоги и так и ходит босой по морозу.
Игумен пробовал его смирять, но так увлекся, что Иринарх сбежал от него в Аврамиев Богоявленский монастырь, а потом в Ростовский монастырь святого Лазаря, где поселился в уединенной келье и прожил там в тесноте и голоде три года, общаясь лишь с заходившим его навестить юродивым Иваном по прозвищу Большой Колпак, предсказавший нашествие Литвы на Москву.

За это время его прежний игумен остыл, устыдился и позвал его назад. Иринарх смиренно вернулся, но тут же затворился в своей келье, надев на себя вериги, цепи и тяжелые кресты, чем ввел в соблазн остальную братию, наговорившую на него игумену, что он, де, учит не ходить на монастырские работы. Игумен поверил и выгнал Иринарха из обители.

Тот снова ушел в Ростов, но через год игумен одумался и снова позвал Иренарха, и тот снова вернулся. От работы больше не уклонялся – мастерил одежду для нищих, вязал свитки и клобуки. Но вериг не снял. И все ночи напролет молился.

Слава о ростовском подвижнике дошла до Москвы. За благословением к нему приезжали и Михаил Скопин-Шуйский, и Дмитрий Пожарский с Кузьмой Мининым. Еще при жизни Иринарха его ученик Александр начал писать хронику его жизни, по которой потом составил житие своего учителя.

Согласно этому житию, когда Борисоглебский монастырь захватили поляки, Ян Петр Сапега пожелал видеть старца, сидящего в цепях, и удивился такому подвигу. Когда паны, пришедшие с Сапегой, сказали ему, что старец молится за Шуйского, преподобный смело возразил: "Я в России рожден и крещен, за русского царя и Бога молю". И Сапега ответил: "Правда в батьке велика — в которой земле жить, той земле и служить".

Преподобный Иринарх послал князю Димитрию Пожарскому свое благословение, просфору и крест, предсказав: "Увидите славу Божию".
Скончался он 68-ми лет от роду 13 января (26 января по новому стилю) 1616 года, уже при царе Михаиле Романове.

После смерти Иринарха "осталось 142 медных креста, семь наплечных вериг, цепь в 20 сажен, которую он носил на шее, железные ножные путы, восемнадцать ручных оков, "связни", которые он носил на поясе, весом в пуд, и железная палка, которой он прогонял бесов".
Мощи преподобного по сей день покоятся под спудом в соборе Борисоглебского монастыря.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена