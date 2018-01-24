РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 25 января

12:0024.01.2018
(обновлено: 12:18 24.01.2018)
0310
25 января православные верующие чтут память мученицы Татианы Римской.

Мученица Татиана Римская

По преданию, греческое имя Татиана — "устроительница", "учредительница" — выбрал дочери отец-христианин, знатный римский патриций, трижды избиравшийся консулом. Казалось бы девушке несказанно повезло — она родилась в начале III века, когда в Риме один за другим сменяли друг друга императоры, не слишком интересовавшиеся религиозными вопросами, и христиане смогли не только оправиться после предыдущих жестоких гонений, но и занять видные посты в имперской администрации.

Последний ограничительный закон, запрещавший иудеям и христианам обращать в свою веру прозелитов, был принят еще в 203 году при Септимии Севере. Одновременно с ним было издано предписание пересылать обвинения против лиц, принадлежащих к "недозволенным коллегиям", в Рим на рассмотрение префекта столицы. Но на практике применяли их редко, в основном в  Азии, и в Африке.

А уж когда в 222 императором стал шестнадцатилетний Александр Север, мать которого Юлия Маммея была большой поклонницей Оригена, у христиан вообще началась новая жизнь. Юный император, усвоивший миросозерцание неоплатоников, искавших истины во всех религиях, был знаком с христианством и многое из него принимал. В его божнице, рядом с признаваемыми им божествами Авраамом, Орфеем и Аполлоном, стояло изображение Иисуса Христа. А когда в Риме произошел спор между христианами и язычниками за права владения одним из городских мест, на котором была построена христианская церковь, Александр Север разрешил спор в пользу христиан, хотя официально и не объявил христианство "дозволенной религией".

Христиане при нем вышли из подполья, и многие вступили в христианскую общину Рима, в том числе и Татиана. Вскоре епископ назначил ее диаконисой. Обязанности диакониссы состояли в посещении больных женщин и уходе за ними, в приготовлении женщин ко крещению, в "служении пресвитерам при крещении женщин для благоприличия", в надзоре за назначенными для женщин входами в богослужебные собрания.

Что же произошло? Почему на таком безмятежном фоне ее вдруг арестовали, пытали и казнили, руководствуясь жесткими антихристианскими законами бывших правителей Рима, которые уже несколько лет практически не применялись? Возможно, дело было вовсе не в ней, а в ее отце, которого казнили вместе с ней. Ведь он был видным политиком, а политические и дворцовые интриги в то время гораздо больше влияли на принятие решений в империи, чем религиозные мотивы.

А уж найти повод придраться и реанимировать прежние драконовкие законы, которые новый император официально не отменял, было делом техники. К примеру, при наступлении нового года всем следовало умилостивить богов жертвоприношениями. А сколько было других случаев в жизни, когда нужно было на виду у всех показать, что ты не безбожник, что ты чтишь богов и исполняешь все обряды народной религии.

Тем более, как раз в год мученической кончины святой Татианы Александр Север женился на дочери Луция Саллюстия, префекта претория (получившего после этого ранг цезаря), и в том же году отец ее был обвинен в покушении на жизнь императора и бежал в преторианский лагерь, где его схватили и казнили, а императрица была сослана в Ливию. В такой обстановке ничего не стоило попасть в жернова политических и династических заговоров.

В том же 226 году 12 января (25 января по новому стилю) святой Татиане отрубили голову. Ее почитают и православные и католики, но имя ее на Западе почему-то считается русским.

А после того как в 1755 году в Татианин день императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, он стал праздноваться ежегодно всем российским студенчеством.

Комментировать
Календарь праздников
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена