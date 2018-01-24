Религиозные праздники 25 января

25 января православные верующие чтут память мученицы Татианы Римской.

Мученица Татиана Римская

По преданию, греческое имя Татиана — "устроительница", "учредительница" — выбрал дочери отец-христианин, знатный римский патриций, трижды избиравшийся консулом. Казалось бы девушке несказанно повезло — она родилась в начале III века, когда в Риме один за другим сменяли друг друга императоры, не слишком интересовавшиеся религиозными вопросами, и христиане смогли не только оправиться после предыдущих жестоких гонений, но и занять видные посты в имперской администрации.

Последний ограничительный закон, запрещавший иудеям и христианам обращать в свою веру прозелитов, был принят еще в 203 году при Септимии Севере. Одновременно с ним было издано предписание пересылать обвинения против лиц, принадлежащих к "недозволенным коллегиям", в Рим на рассмотрение префекта столицы. Но на практике применяли их редко, в основном в Азии, и в Африке.

А уж когда в 222 императором стал шестнадцатилетний Александр Север, мать которого Юлия Маммея была большой поклонницей Оригена, у христиан вообще началась новая жизнь. Юный император, усвоивший миросозерцание неоплатоников, искавших истины во всех религиях, был знаком с христианством и многое из него принимал. В его божнице, рядом с признаваемыми им божествами Авраамом, Орфеем и Аполлоном, стояло изображение Иисуса Христа. А когда в Риме произошел спор между христианами и язычниками за права владения одним из городских мест, на котором была построена христианская церковь, Александр Север разрешил спор в пользу христиан, хотя официально и не объявил христианство "дозволенной религией".

Христиане при нем вышли из подполья, и многие вступили в христианскую общину Рима, в том числе и Татиана. Вскоре епископ назначил ее диаконисой. Обязанности диакониссы состояли в посещении больных женщин и уходе за ними, в приготовлении женщин ко крещению, в "служении пресвитерам при крещении женщин для благоприличия", в надзоре за назначенными для женщин входами в богослужебные собрания.

Что же произошло? Почему на таком безмятежном фоне ее вдруг арестовали, пытали и казнили, руководствуясь жесткими антихристианскими законами бывших правителей Рима, которые уже несколько лет практически не применялись? Возможно, дело было вовсе не в ней, а в ее отце, которого казнили вместе с ней. Ведь он был видным политиком, а политические и дворцовые интриги в то время гораздо больше влияли на принятие решений в империи, чем религиозные мотивы.

А уж найти повод придраться и реанимировать прежние драконовкие законы, которые новый император официально не отменял, было делом техники. К примеру, при наступлении нового года всем следовало умилостивить богов жертвоприношениями. А сколько было других случаев в жизни, когда нужно было на виду у всех показать, что ты не безбожник, что ты чтишь богов и исполняешь все обряды народной религии.

Тем более, как раз в год мученической кончины святой Татианы Александр Север женился на дочери Луция Саллюстия, префекта претория (получившего после этого ранг цезаря), и в том же году отец ее был обвинен в покушении на жизнь императора и бежал в преторианский лагерь, где его схватили и казнили, а императрица была сослана в Ливию. В такой обстановке ничего не стоило попасть в жернова политических и династических заговоров.

В том же 226 году 12 января (25 января по новому стилю) святой Татиане отрубили голову. Ее почитают и православные и католики, но имя ее на Западе почему-то считается русским.

А после того как в 1755 году в Татианин день императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, он стал праздноваться ежегодно всем российским студенчеством.