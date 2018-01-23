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Религиозные праздники 24 января

13:0023.01.2018
(обновлено: 13:15 23.01.2018)
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24 января православные верующие чтут память преподобного Феодосия Великого.

Преподобный Феодосий Великий

Родился Феодосий около 424 года в Каппадокии в христианской семье. В детстве пел в церкви, учился по Псалтири и Евангелию и мечтал о подвигах во имя Христа, а после паломничества в Иерусалим, по святым местам, окончательно решил стать монахом. Нашел близ Метопы (ныне Умм-Туба, арабский район в восточном Иерусалиме) подходящую обитель и стал изучать "канон пустыни", а потом направился на восток, в пустыню,  нашел на вершине одного из горных кряжей пещеру, в которой, по преданию, провели ночь евангельские волхвы на обратном своем пути из Вифлеема, и поселился в ней отшельником.

Но даже великие отшельники редко оставались в уединении всю жизнь. Обычно к ним начинали приходить люди, желавшие научиться у них духовной жизни. Они селились неподалеку от старца, постепенно образуя монашеские поселения, в которых монахи, хоть и жили раздельно, все же образовывали братство, собиравшееся на общую молитву и объединенное общим духовным отцом.

Так и к Феодосию со временем стали стекаться ученики. Обычно основатели новых палестинских монастырей брали за образец какую-нибудь из существовавших обителей. Первая такая киновия была устроена еще в IV веке преподобным Пахомием Великим, который тоже начал свой подвиг с отшельничества. Но он видел, что уединенный образ жизни непосилен и не полезен для новоначальных. К творческой свободе отшельничества надо готовиться постепенно, и преподобный Пахомий организовал в Тавенисси, в Верхнем Египте, общежитие на началах строгого послушания. Основой его школы была верность установленным правилам до мелочей при полном отсечении своей воли или самоволия.

Монастырь Пахомия был воспитательным заведением, куда принимались даже несведущие в вере. Строгим искусом проверялись чистота и твердость намерений. Новоначальный поступал под руководство одному из старших братий. Иноки жили в отдельных домах, человек по 40, под руководством начальника. Для молитвы они собирались вместе. Рукоделие задавалось строго определенное, его нельзя было самовольно ни уменьшать, ни изменять, ни даже увеличивать. Это была общая жизнь, общий подвиг, во взаимных заботах, где ничего не должно было быть утаенным.

Сам Пахомий основал 9 киновий. При нем такие монашеские общежития распространились по всему Египту, а потом и по Палестине.

Но Феодосию трудно было ему подражать. Место, которое он выбрал для монастыря, резко отличалось от тех, в которых располагалось большинство лавр: вместо каменной пустыни открытая горная возвышенность с плодородной почвой, и монахам он ставил сложнейшую задачу — соединить созерцательную жизнь отшельника с трудом на благо ближним. Здесь не было замкнутой и уединенной жизни — рядом с их кельями по благословению Феодосия строились приюты для бедных и нуждающихся, которые стекались сюда во множестве, особенно в голодные годы — правило монашеского устава, предписывавшее принимать всех приходящих,  соблюдалось неукоснительно.

Преподобный Касссиан Римлянин писал, что "род сей жизни", —  общежительный — "получил начало с апостольской проповедью", так как такого образа жизни придерживалось все множество верующих в Иерусалиме. В Деяниях апостольских говорится: "У множества же верующих было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее… Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось то, в чем кто имел нужду" (Деян. 4:32, 34-35).

Братия монастыря преподобного Феодосия быстро росла — число монахов в ней доходило до 700. Это были люди самых разных национальностей, пришлось устроить внутри обители четыре церкви: для греков, для грузин, для армян и для братьев, "одержимых злыми демонами".

Но вот в 491 году Константинополе воцарился император Анастасий, поддержавший монофизитов, осужденных IV Вселенским собором  (монофизитство — ересь, утверждающая, что у Христа была только одна природа — Божественная, якобы полностью поглотившая человеческую, тогда как православие исповедует учение о двух природах Иисуса Христа — Божественной и человеческой), и на православных началось гонение. По всей империи шли бунты. Преподобный Феодосий от лица пустынников написал императору послание, обличив его  в ереси.

В это время император под давлением внешних и внутренних политических обстоятельств вынужден был ненадолго смягчиться, но вскоре преследования православных возобновились, и тогда старец, оставив обитель, пришел в Иерусалим и в Великой церкви, став на возвышении, во всеуслышание возгласил: "Кто не почитает четыре Вселенских собора, да будет анафема". За эту дерзость он поплатился заточением, из которого освободился только после смерти императора.

Скончался преподобный Феодосий 11 января (24 января по новому стилю) 529 года, на 105 году от рождения. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига — "пещере трех волхвов". Первое житие святого было составлено спустя год после его смерти Феодором, епископом Петрским.

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