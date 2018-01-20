Религиозные праздники 21 января

21 января православные верующие чтут память священномученика Исидора Юрьевского.

Священномученик Исидор Юрьевский

В 1472 году священник Никольской церкви Юрьева Ливонского (Дерпт, ныне Тарту в Эстонии) Исидор был убит за отказ принять католичество.

По договору, заключенному в 1463 году Московским великим князем Иваном III c Ливонским орденом, последний обязался оказывать православным в Дерпте всяческое покровительство. Но ливонцы договор нарушили и стали принуждать православных к унии.

В праздник Богоявления во время освящения воды на реке Омовже (ныне Эмайыги) по приказу местного католического епископа пресвитер Исидор был схвачен и заключен в тюрьму. С ним были арестованы 72 прихожанина его церкви, включая женщин и детей. Их принуждали отречься от православия, но они отказались. В тюрьме Исидор причастил всех бывших с ним, после чего все они были утоплены в реке Омовже, в том месте, где священник освящал воду в день Богоявления. В весенний разлив тела погибших были найдены на берегу в трех верстах от города выше по течению и с погребены в Никольской церкви в Юрьеве.

Жизнь Исидора Юрьевского была описана священником Василием (в иночестве Варлаамом) в XVI веке. А общецерковное празднование памяти юрьевских мучеников стало совершаться в конце XIX века.