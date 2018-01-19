Религиозные праздники 20 января

20 января православные верующие празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В православной церкви установлен обычай на следующий день после великих праздников вспоминать тех святых, которые непосредственно участвовали в данном священном событии в истории. Так, на следующий день после Богоявления церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.

Святой Иоанн Креститель, величайший из пророков, завершает историю Церкви ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета: он засвидетельствовал пришествие на землю Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть, сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал о таинственном явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.

После Богородицы это самый чтимый в христианском мире святой, в истории мученической кончины которого, рассказанной евангелистами Матфеем (Мф. 14, 1-12) и Марком (Мк. 6, 14-29), веками черпало вдохновение все европейское искусство.

Сын священника Захарии и праведной Елизаветы из Хеврона, по материнской линии родственник Иисуса Христа, он, много лет живя отшельником в пустыне, готовился к своему призванию, а потом, повинуясь ему, пошел готовить народ проповедью к принятию Христа и завершил свое пророческое служение крещением Спасителя.

А потом правитель Галилеи Ирод Антипа посадил его в тюрьму за слишком смелые обличения его пороков. Впрочем, причинять ему большого зла Ирод вовсе не хотел: боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался, боялся народа, который любил святого. И все-таки отдал приказ обезглавить Иоанна — просто неудобно стало перед гостями, на глазах у которых он поклялся исполнить любое желание понравившейся ему танцовщицы, а та пожелала голову Крестителя на блюде.

Голову пророка потом в глиняном сосуде погребла на Елеонской горе жена Иродова домоправителя, а ученики похоронили его тело в Севастии, где совершилось злодеяние.

По словам святителя Димитрия Ростовского, "вполне прилично было почтить особым празднованием того, кто послужил таинству Божественного крещения, возложивши руку свою на главу Владыки".