Религиозные праздники 18 января

18 января у православных верующих Навечерие Богоявления – Крещенский Сочельник.

Навечерие Богоявления — Крещенский Сочельник

Крещенский Сочельник — это приготовление к одному из величайших православных праздников: в день Богоявления (Крещения Господня) православная церковь вспоминает крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название, сочельник, связано с традицией варить в этот день пшеничный взвар с медом и изюмом — сочиво: в Крещенский Сочельник в знак особого почитания богоявленской воды как великой святыни установлен строгий пост — до совершения чина великого освящения воды есть вообще не полагается, а после, выпив крещенской воды, благочестивые верующие едят сочиво (или кутью).

Великое освящение воды в навечерие и в сам праздник Крещения православная церковь совершает издревле, причем духовенство всегда разъясняет: благодать освящения воды в оба эти дня подается одна и та же, просто в навечерие она освящается в честь того, что Крещение Господне "освятило естество водное", а также в память крещения oглашенных (в древней христианской церкви людей, которые, готовясь принять крещения, постигали основы веры, но еще не являлись членами церкви и не имели права участвовать в ее таинствах, включая евхаристию), которое в древности совершалось именно в канун Богоявления (Пост. Апост., кн. 5, гл. 13); а в сам праздник вода освящается в воспоминание самого события Крещения Спасителя.

Водоосвящение в праздник Богоявления начали совершать в Иерусалимской церкви, и в IV-V веках соверши только в ней, поскольку там был обычай выходить для водосвятия на реку Иордан в память Крещения Спасителя. В Русской церкви водоосвящение в навечерие совершается в храмах, а в сам праздник – еще и на реках, водоемах и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), ибо Христос крестился вне храма.

Первоначальный чин освящения воды приписывается евангелисту Матфею. Несколько молитв для этого чина написал святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, а окончательное его оформление, по церковному преданию, завершил святитель Софроний, патриарх Иерусалимский. Об освящении воды в праздник упоминают Тертуллиан и святой Киприан Карфагенский. В Апостольских постановлениях (одном из древних сборников канонического права церкви) содержатся и поизносившиеся при этом молитвы.

Святитель Василий Великий писал: "По какому писанию благословляем мы и воду крещения?— От апостольского предания, по преемству в тайне" (91-е правило).

Во второй половине X века Антиохийский патриарх Петр Фулон ввел обычай совершать освящение воды не в полночь, а в Навечерие Богоявления. А в Русской церкви Московский Собор 1б67 года постановил совершать двукратное водоосвящение — в навечерие и в сам праздник Богоявления и осудил патриарха Никона, который запретил двукратное водоосвящение.

Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется агиасмой, или просто крещенской водой.

Есть благочестивая традиция кропить этой водой свое жилище. Православные верующие весь год пьют крещенскую воду натощак, обычно вместе с кусочком просфоры, и относятся к ней как к святыне.

Ну, а самая главная народная традиция на Крещение — это, конечно, купание в водоемах и прорубях – для исцеления недугов душевных и телесных.