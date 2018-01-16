Религиозные праздники 17 января

17 января православные верующие празднуют Собор семидесяти апостолов.

Собор семидесяти апостолов

Этот праздник был установлен православной церковью для того, чтобы воздать равную честь каждому из учеников Иисуса Христа, избранных Им для проповеди Евангелия.

"После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою." (Лк. 10:1-2)

Избрание этих учеников произошло в последний год земной жизни Спасителя. По сошествии Святого Духа они проповедовали в разных странах, а некоторые сопутствовали первым 12 апостолам — святые евангелисты Марк и Лука, сподвижник святого апостола Павла Тимофей, ученик святого евангелиста Иоанна Богослова святой Прохор и другие. Многие из них приняли за Христа мученическую смерть.

В книгах Нового Завета эти апостолы не перечисляются. Церковный историк Евсевий Кесарийский пишет: "Имена (12) апостолов Спасителя всякому известны из Евангелий, но списка 70-ти его учеников нигде никакого нет". Большинство их имен известны из Священного Предания. Исключение составляют имена первых семи дьяконов, избранных учениками Христа себе в помощь (Деян.6:1-6), и имена апостолов, указанные в апостольских посланиях.

Предполагают, что в числе 70-ти апостолов, избранных Иисусом Христом, были Иосиф Варсава, прозванный Иустом (Деян. 1:23), Иосия (или Иосиф) Варнава (Деян. 4:36), евангелист Лука и Клеопа (Лук. 24:13), Сосфен (по мнению Евсевия, Церк. Ист., стр. 43).

В первый раз перечисление 70-ти апостолов встречается в списке, приписываемом св. Дорофею, епископу Тирскому (361 г.), но там есть неточности.

Как и 12, число 70 глубок символично: в Библии оно, с одной стороны, указывает на полноту и завершенность, с другой — употребляется как метафорическое определение всех языческих народов, населяющих землю. Использование этого числа в кругу учеников Христа отражает характер их миссии — проповедь язычникам.

В IX веке православная церковь приняла канон на день Собора семидесяти апостолов. Их соборная память совершается 4 января (17 января по новому стилю), но каждый из них имеет и отдельный день памяти.