Религиозные праздники 15 января

15 января православные верующие чтут память преподобного Серафима Саровского.

Преподобный Серафим Саровский

Летом 1903 года произошло беспрецедентное для Синодального периода истории Русской православной церкви событие — обретение мощей и торжественная канонизация преподобного Серафима Саровского, в которой участвовали до трехсот тысяч паломников, священников, архиереев и государь император с семьей и свитой.

Между тем, начиная с петровских времен, Синод был крайне скуп на канонизации – первая после его учреждения в 1721 году произошла только при Елизавете Петровне: в 1757 году был причислен к лику святых митрополит Димитрий Ростовский. А всего до 1894 года Синод канонизировал для общецерковного почитания 12 уже и так всенародно почитаемых святых и примерно столько же местночтимых.

Обер-прокурор Синода Мелиссино еще в 1767 году предлагал законодательным путем "очистить церковь от притворных чудес и суеверий касательно мощей и икон… отменить множества в поздние времена сочиненных стихир, канонов, тропарей и пр., отменить многие излишние праздничные дни; вместо вечерен и всенощных назначить краткие моления".

Инициатором прославления преподобного Серафима Саровского был Николай II. Формально это было превышением власти — инициировать канонизацию имел право только Синод, но там специальная комиссия изучала этот вопрос с 1892 года и все никак не могла принять решение. И только после того как свое пожелание высказал царь, которого поддержал митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), дело сдвинулось.

Императора впечатлила книга архимандрита Серафима (Чичагова) "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря", написанная на основании собранных автором документальных свидетельств.

Основной письменный источник исторических сведений о старце Серафиме — его жизнеописание, составленное саровским иеромонахом Сергием, который с 1818 года собирал и записывал сохранившиеся в монастыре свидетельства его современников. Первое "Сказание о жизни и подвигах" Серафима Саровского вышло в 1841 году в Москве, а 1849 году иеромонах нижегородского Печерского монастыря Иоасаф, 13 лет проживший в Сарове послушником, издал еще более подробное житие. Наконец, в 1863 году по архивным документам Саровского монастыря и рассказам очевидцев было составлено самое полное изложение истории старца Серафима.

При этом народное почитание "батюшки Серафима" началось еще при его жизни, и даже официальные лица, противившиеся его официальной канонизации, не сомневались в его святости, как обер-прокурор Синода Победоносцев, который считал, что "Серафим действительно святой", но вмешательство царя в данном случае противоречит церковным канонам.

Так что, в 1903 году мало кто в России не знал историю Прохора Мошнина, родившегося 19 июля 1754 году в Курске в богатой купеческой семье, в 22 года совершившего паломничество в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей благословил его принять постриг в Саровской пустыни, что он и исполнил после десятилетнего послушничества. Как, имея склонность к уединению, иеромонах Серафим стал жить в лесу в пяти километрах от монастыря, носил зимой и летом одну и ту же одежду, сам добывал себе пропитание в лесу, мало спал, строго постился, перечитывал Священное Писание и молился. Как люди, приходившие к нему за духовным советом, видели огромного медведя, которого старец кормил хлебом с рук. Как его хотели ограбить и покалечили разбойники, а Серафим, чудом выжив с поврежденным позвоночником, когда их поймали, убедил их отпустить. Как на три года взял он на себя подвиг молчания, а вернувшись в монастырь, ушел в затвор, и только выйдя из него, восемь последних лет жизни стал принимать посетителей, получив, как сказано в житии, "дар прозорливости и исцеления от болезней". Как опекал Свято-Троицкий женский монастырь в Дивеево. И как скончался 2 января (15 января по новому стилю) в 1833 году в своей келье на коленях перед иконой во время молитвы.

Батюшку Серафима вся Россия знала в лицо — его икона была написана с прижизненного портрета, сделанного художником Серебряковым за 5 лет до кончины старца.

И никому из сотен тысяч участников Серафимовских торжеств 1903 года и в голову не могло прийти, что меньше чем через десять лет мощи всенародно любимого святого будут не бережно и торжественно, с молитвой, вынуты из раки, чтобы крестным ходом перенести их на новое место поклонения, а варварски "изъяты" и увезены в Москву, в Музей религиозного искусства, а в храме, освященном во имя преподобного Серафима в 1914 году в Донском монастыре устроят один из первых в СССР крематориев. И лишь осенью 1990 года мощи святого случайно обнаружат в запасниках Музея истории Религии в Ленинграде.

Зимой 1991 года вторично обретенные мощи преподобного Серафима Саровского крестным ходом перенесли в Москву, а летом крестный ход с ними двинулся из Москвы в Дивеево, останавливаясь во всех городах и монастырях, встречавшихся на пути, чтобы тысячи паломников могли поклониться святыне. 1 августа, в день памяти преподобного, она вернулась во вновь открытый Дивеевский монастырь.