Религиозные праздники 12 января

12 января православные верующие чтут память мученицы Анастасии Солунской.

Мученица Анисия Солунская

О жизни святой мученицы Анисии из греческих Салоник известно только из двух житийных памятников — документальных свидетельств и мученических актов не сохранилось.

По преданию она родилась в конце III века в христианской семье, а к Великому гонению на христиан, начатого императором Диоклетианом в 303 году, лишившись обоих родителей, осталась единственной наследницей приличного состояния.

В первую половину царствования Диоклетиана богатые и влиятельные христиане были в империи не редкостью. По одной из версий христианками были даже супруга императора Приска и его дочь Валерия, которая была замужем за соправителем Диоклетиана цезарем Галерием. Во всяком случае обе они не делали тайны из своих христианских убеждений, демонстративно избегая языческих жертвоприношений.

Репрессии обрушились на христиан внезапно и очень болезненно. Как писал церковный историк Евсевий Кесарийский: "Полная свобода изменила течение наших дел: все пошло кое-как, само по себе; мы стали завидовать друг другу, осыпать друг друга оскорблениями и только что при случае не хвататься за оружие; предстоятели Церквей — ломать друг о друга словесные копья, миряне — восставать на мирян; невыразимые лицемерие и притворство дошли до предела гнусности… Словно лишившись всякого разумения, мы не беспокоились о том, как нам умилостивить Бога; будто безбожники, полагая, что дела наши не являются предметом заботы и попечения, творили мы зло за злом, а наши мнимые пастыри, отбросив заповедь благочестия, со всем пылом и неистовством ввязывались в ссоры друг с другом, умножали только одно — зависть, взаимную вражду и ненависть, раздоры и угрозы, к власти стремились так же жадно, как и к тирании тираны".

Гонения, как это не раз бывало в истории, встряхнули и отрезвили христиан, вернули их вере горячность и искренность, готовность отдать за нее жизнь.

Казни обрушились и на тех из них, кто служил при дворе или занимал командные должности в армии. Сохранившиеся мученические акты свидетельствуют о казнях христиан в Александрии, Фракии, Ликии, Палестине, Финикии, Африке, Мавритании, Нумидии, Испании, Италии и на Сицилии.

Чтобы сломить волю христиан и особенно христианок, палачей подталкивали к надругательству над их целомудрием, к растлению девиц. Спасая свою честь, они иногда шли на добровольную смерть, которая никогда не рассматривалась церковью как греховное самоубийство: "Некоторые из них, — по словам Евсевия, — избегая испытания и не дожидаясь, пока их схватят враги, бросались вниз с высоты дома".

По преданию святая Анисия, к тому времени истратившая все свое наследство на благотворительность, шла в церковь, когда ее остановил на улице воин-язычник и потребовал, чтобы она отправлялась в языческий храм на праздник, а когда она отказалась, хотел увести ее силой. Но святая вырвалась со словами: "Да запретит тебе Господь Иисус Христос". Услышав ненавистное имя, язычник ударил Анисию мечом, и она упала замертво.

Христиане похоронили ее близ городских ворот, а над ее могилой устроили молитвенный дом.

Мощи святой мученицы Анисии до сих пор находятся в городе Салоники в храме святого Димитрия Солунского.