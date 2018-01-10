Религиозные праздники 11 января

11 января православные верующие чтут память Вифлеемских младенцев.

14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных

Согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод, узнав от волхвов о рождении в Вифлееме Иисуса Христа, чтобы устранить потенциального претендента на свой трон (поскольку пророки именовали его грядущим Царем Иудейским) приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Христиане считают этих погубленных за Христа невинных младенцев первыми мучениками.

По преданию, гнев Ирода не обошел и взрослых: Симеона Богоприимца, который всенародно возвестил в Иерусалимском Храме о родившемся Мессии, он, когда тот скончался, не дал достойно похоронить, а пророка-священника Захарию по его приказу убили прямо в Храме, между жертвенником и алтарем — за то, что не сказал, где искать его сына Иоанна, будущего Крестителя.

Кончил сам Ирод плохо: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный червями. Но перед смертью еще успел убить первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона.

Церковная традиция указывает число Вифлеемских младенцев — 14 000. Однако понятно, что это — символ: в маленьком Вифлееме и его окрестностях их просто не могло набраться столько. Византийские богословы объясняли смысл этого символа стремлением подчеркнуть, что репрессии чаще всего обрушиваются не на единиц, а на тысячи и даже миллионы.

Кроме того, сама цифра "14" символична и часто встречается в библейской традиции: в Библии говорится о 14 "сыновьях" Рахили, к которым относятся и ее внуки (Быт.46:22); по 14-ти тысячам "своих сыновей" плачет Рахиль спустя 17 столетий после своей земной жизни; в родословной Иисуса Христа насчитывается "всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов" (Мф.1:17).

Память избиенных в Вифлееме младенцев церковь начала совершать уже во II веке. Вероятно, тогда и была определена цифра 14 000.

Мощи Вифлеемских младенцев сначала хранились в пещере Младенцев под южным трансептом базилики Рождества Христова в Вифлееме. Затем их перенесли в Константинополь. Со временем они разошлись по разным странам. Есть их частицы и в Дальних пещерах в Киево-Печерской лавры, и в Серпуховском Высоцком монастыре, и в Давидовой пустыни близ Серпухова.