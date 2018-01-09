Религиозные праздники 10 января

10 января православные верующие чтут память 20 000 мучеников Никомедийских.

20 000 мучеников Никомедийских

Согласно церковной традиции, в 302 году в праздник Рождества Христова, когда в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан, богослужение было прервано глашатаем императора Максимиана, возвестившим повеление всем христианам выйти из храма и принести языческую жертву, в противном случае церковь сожгут вместе с молящимися. Никто не вышел. Тогда церковь действительно подожгли, и все 20 тысяч молящихся погибли в огне.

Так начиналось Великое гонение, инициированное соправителем Максимиана Диоклетиана, в это время выпустившего указ, предписывавший разрушать христианские церкви до основания, сжигать священные книги, лишать почестей христиан, занимавших высокие должности, а христиан-слуг лишать свободы. Последовавший за ним второй императорский указ повелевал всех христианских священников заключать в темницы, и "темницы, первоначально назначенные для убийц и злодеев, наполнились везде епископами, пресвитерами, диаконами, чтецами, заклинателями, так что осужденным за злодеяния не оставалось в них и места".

Конечно, жестокость гонений во многом зависела от их исполнителей. Христианам на территориях, подконтрольных Максимиану, пришлось тяжелее, чем их единоверцам в других областях империи. Сам характер Максимиана требовал, чтобы он был гонителем свирепым: Лактанций пишет о нем, что это был человек "от природы жесткий", который был склонен доводить меры Диоклетиана до крайних пределов. В его областях было особенно много мучеников.

По преданию, когда в Никомедийском императорском дворце случился пожар, христиан тут же обвинили в поджоге, вот император и велел сжечь их заживо вместе с их церковью, решив, что на этом с христианством в провинции будет покончено. Но вскоре до него стали доходить вести, что христиан в Никомедии еще много. А ведь пунктуальные римляне даже срок окончательной ликвидации христианства уже назначили – языческий праздник Терминалий 23 февраля 203 года.

Тогда схватили полководца Зинона, который публично обличил императора в нечестии и жестокости и был жестоко избит и обезглавлен. Затем заключили в темницу принявшего христианство языческого жреца Индиса, отказавшегося участвовать в языческом празднестве. Епископ Анфим духовно укреплял узников, отправляя им послания через дьякона Феофила. Одно из них было перехвачено, диакона пытали, но так ничего и не добившись, казнили, а вместе с ним и тех, к кому обращался епископ в послании.

Потом поймали и казнили бывшую жрицу Домну, принявшую христианство. Разгром Никомедийской христианской общины продолжался еще больше года, пока в апреле 303 года не обезглавили епископа Анфима и еще пятерых мучеников.