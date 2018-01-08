Религиозные праздники 9 января

9 января православные верующие чтут память первомученика архидиакона Стефана.

Первомученик архидиакон Стефан

На второй день Рождества православные вспоминают святого Стефана — первого христианского мученика.

Архидиакон Стефан был членом иудео-христианской общины Иерусалима — одним из 7 мужей, избранных апостолом Петром в помощь апостолам (Деян. 6:1-6). Совсем молодой человек — ему было всего 30 лет — он так убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах, что они оклеветали Стефана, обвинив его в проповеди того, что "Иисус Назорей разрушит" Иерусалимский Храм (Деян 6:14 — 8:1).

Стефан не мог быть осужден синедрионом — фарисейское большинство оправдало бы его, как оно уже оправдало апостола Петра (Деян 5:34-41). Но и римляне не могли обвинить его в притязаниях на царский престол — что инкриминировалось Иисусу Христу. Поэтому первосвященники просто собрали толпу, которая вывела Стефана за городские стены и, с одобрения Савла (в то время занимавшего высокий пост в страже первосвященника), забила его насмерть камнями. Умирая, святой мученик молился за своих убийц.

Тело святого первомученика Стефана тайно предал погребению в своем имении известный еврейский учитель Гамалиил с сыном Авивом (впоследствии оба они приняли крещение).

Убийство Стефана стало началом гонений на активную часть Иерусалимской общины, в которых ведущую роль сыграл Савл Тарсийский — будущий апостол Павел (Деян 8:1-3).

Первые упоминания о церковном празднике, посвященном памяти святого Стефана, содержатся в Надгробном слове в память Василия Великого, написанном его братом Григорием Нисским в 381 году, в Апостольских установлениях и в сирийском месяцеслове конца IV века. Вначале его отмечали на второй день Рождества. Но с VII века, когда в этот день стали праздновать Собор Пресвятой Богородицы, почитание святого Стефана в Византии перенесли на третий день Рождества.

Мощи святого были обретены почти через четыре века после его смерти, в 415 году. История их нахождения описана палестинским священником Лукианом в "Послании ко всем церквам об открытии мощей мученика Стефана". Мощи были перенесены в Сионскую церковь в Иерусалиме, а в 439 году — в Константинополь. А в Иерусалиме по приказу императрицы Евдокии, супруги Феодосия II, была построена базилика святого Стефана, в которую была перенесяна часть связанных с ним реликвий.