Религиозные праздники 4 января

4 января православные верующие чтут память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Святая Анастасия была казнена в 304 году в Сирмиуме (ныне Сремска-Митровица в Сербии) во время н6ачатого императором Диоклетианом Великого гонения на христиан.

Достоверных исторических сведений о ее мученичестве не сохранилось. Согласно житию, составленному в VI веке, она была знатной римлянкой. Ее мать, тайная христианка, и дочь воспитала христианкой, и та, когда подросла, начала посещать в темницах узников и ухаживать за ними. А когда погиб ее духовный отец, отправилась странствовать, чтобы везде, где можно, помогать гонимым единоверцам.

По преданию, она благополучно прошла Грецию и Македонию, но в Сирмиуме ее схватили и после пыток сожгли на костре.

Святую Анастасию иногда называют Младшей, чтобы не путать со Старшей — Анастасией Римляныней. В латинской традиции известна также как Анастасия Сирмийская, Анастасия Иллирийская, Анастасия из Далмации, а в русской — как Анастасия Узорешительница (за помощь узникам).

Почитание ее на Западе было широко распространено уже в IV веке, о чем свидетельствует церковь святой Анастасии, воздвигнутая в IV веке в Рим у подножия Палатина и сохранившаяся до наших дней. В этом храме папа традиционно служил вторую Рождественскую мессу, поскольку память святой Анастасии отмечается католической церковью как раз в день Рождества (позднее она трансформировалась в "мессу на рассвете" — Missa in aurora).

Мощи святой в конце V века были перенесены из Сирмиума в Константинополь, а оттуда разошлись по Европе: в начале IX века император Никифор I подарил часть мощей задарскому епископу Донату, поместившему их в собор святой Анастасии в хорватском городе Задар; есть их частицы и на Афоне, и в Риме, и в Баварии.