Религиозные праздники 29 декабря

29 декабря православные верующие чтут память пророка Аггея.

Пророк Аггей

Аггей — один из последних пророков Ветхого Завета. Три его главных пророчества, составляющие 10-ю книгу 12-ти малых пророков, адресованы современным ему иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Исусу, которых он упрекает в бездействии и призывает возобновить работы по реставрации Иерусалимского Храма, которые были приостановлены на шестнадцать или семнадцать лет (иудеи посчитали, что время построения Храма еще не настало, и занялись строительством и украшением собственных домов).

Книга пророка Аггея состоит из четырех речей, цель которых — объяснить народу причины его бедственного состояния и неуспеха в его трудах и начинаниях, поднять павший дух переселенцев, вернувшихся из Вавилонского плена, убедить их как можно скорее построить Храм, вдохнуть веру в непреложность их завета с Богом и обетовании Божиих, которые будут выполнены именно в строящемся Храме – в нем явится Мессия и положит основание своему вечному и всемирному Царству, а предшествующие этому крушения земных царств не будут роковыми для иудеев, стоящих под покровительством Божиим.

Сведений о жизни пророка Аггея, кроме сообщаемых в Библии, не сохранилось. Иудейское предание называет его членом так называемой Великой Синагоги, к которой раввины причисляли не только пророков Захарию и Малахию, но и многих других сколько-нибудь выдающихся деятелей послепленной эпохи.

В древней христианской церкви тоже не сложилось устойчивого воззрения на личность пророка Аггея. По преданию, он еще в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею, пророчествовал о возвращении народа из плена видел отчасти восстановление Храма, первый воспел там "аллилуйя" и скончался в Иерусалиме, где и погребен вблизи от гробниц священников.

Уже в наше время при раскопках на площади Харам эс Шериф, прежде занятой Иерусалимским Храмом, была найдена древнееврейская печать с вырезанною на ней надписью: "Аггея, сына Шевании". Поскольку упоминание о печати-перстне, носимой мужчинами, есть только у пророка Аггея, ученые считают, что это печать самого пророка, и предполагают, что он мог ее потерять именно вблизи Храма, около которого, по-видимому, часто бывал.

При такой скудости сведений, историческое зерно можно усматривать в сообщениях Епифания Дорофея и Исихия, в основе которых лежит, по-видимому, древнее еврейское предание, опираясь на которое некоторые новые исследователи допускают, что пророк Аггей принадлежал к священному Левиину колену и в юном возрасте возвратился из Вавилона. Эта же версия воспроизводится в православных Прологах и Четьях-Минеях.