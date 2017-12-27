Религиозные праздники 28 декабря

28 декабря православные верующие чтут память священномученика Илариона, католики отмечают День святых невинных младенцев Вифлеемских, а иудеи соблюдают пост 10 Тевета.

Священномученик Иларион (Троицкий)

Святитель Иларион родился 13 сентября 1886 года в многодетной семье потомственного сельского священника. В пять лет он уже читал в храме часы и шестопсалмие, а потом решил — как Ломоносов — идти в Москву учиться и пошел, прихватив с собой букварь и трехлетнего брата — родители насилу их нашли.

В конце концов образование он получил, более того, стал одним из крупнейших представителей русского академического богословия XX века. Любовь к науке сливалась у него с любовью к академии и Троице-Сергиевой лавре, в стенах которой она располагалась, а научная деятельность была неотделима от подвижничества и церковной жизни. В 1913 году он принял монашеский постриг.

Некоторые люди приходят к монашеству, пройдя через бездну греховного опыта — испытав ужас перед страшной реальностью, они вступают на стезю покаяния. Путь к монашеству Владимира Троицкого был иным. Это был безупречный в своих поступках человек, которому при этом было присуще особое стремление к совершенству. Лишь всецело посвятив себя Богу, он мог поднять свою личность на высшую духовную ступень. Избрание монашества было почти естественным для него: аскеза была его привычным состоянием.

О годах, проведенных в стенах Лавры, святитель вспоминал как о лучшем времени своей жизни. С академией он был связан до мая 1920 года — времени своего рукоположения во епископа Верейского.

Сразу после избрания патриарха Тихона архимандрит Иларион стал его секретарем и главным консультантом по богословским вопросам и во всех контактах с советской властью заслонял собою патриарха.

В марте 1919 года его арестовали и посадили в Бутырскую тюрьму. Причины ареста он и сам не понимал — видимо, он был схвачен из-за близости к патриарху. Через два месяца его освободили, и он какое-то время служил в церкви Святой Троицы в Листах, а потом, уже после возведения в епископский сан, до самого ареста в ноябре 1923 года был настоятелем Сретенского монастыря.

Осенью 1923 года владыку Илариона осудили на три года лагерей и отправили сначала на пересыльный пункт на Поповом острове, а потом на Соловки. На берегу Белого моря он работал сетевязальщиком и рыбаком, был лесником, живя в Варваринской часовне, как сторож жил в Филипповской пустыни. Его и в лагере не оставляли бодрость и духовная радость, нередко он старался поднять дух своих солагерников шутками, хотя об окружавшей его атмосфере он сам писал: "Надо побыть в этой обстановке хотя немного, а так не опишешь. Это, воочию, сам сатана".

"Чарующий дух нестяжания" позволял ему не замечать лишений, прощать уголовников, кравших его вещи, — если же у него что-то просили, он отдавал не задумываясь.

Казалось, что внешнее состояние другого человека вообще не важно для него. В той уважительности, с которой он относился даже и к представителям "дна", не было ничего показного: святитель умел распознавать образ Божий в любом человеке. И люди отвечали ему за любовь искренним уважением и любовью. На Соловках о нем ходили легенды.

В 1926 году единственное в истории Соловецкого лагеря пасхальное богослужение, которое состоялась втайне от начальства в недостроенной пекарне, возглавлял святитель Иларион.

Осенью 1929 года срок заключения святителя Илариона заканчивался (в 1925-м к первоначальным трем годам ему добавили еще три).

Однако выпускать его на волю власти не собирались: в октябре он получил очередные три года, на этот раз ссылки на поселение в Среднюю Азию. Повезли его туда этапом, в дороге он заразился сыпным тифом и оказался в тюрьме в Ленинграде. Спустя несколько дней начался бред, перешедший в агонию. В бреду священномученик повторял: "Вот теперь я совсем свободен!" 28 декабря 1929 года он скончался со словами: "Как хорошо! Теперь мы далеки от…"

Ленинградский митрополит Серафим (Чичагов) добился у властей разрешения похоронить святителя в соответствии с его саном на кладбище Новодевичьего монастыря у Московской заставы.

В 1999 году состоялось обретение мощей владыки Илариона, которые перенесли в Москву, в Сретенский монастырь.

День святых невинных младенцев Вифлеемских

Согласно Евангелию от Матфея, царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Христа, чтобы устранить потенциального претендента на свой трон приказал убить всех Вифлеемские младенцы мужского пола, родившиеся около времени рождения Иисуса.

Христиане почитают этих невинно убиенных из ненависти ко Христу детей как мучеников.

Ежегодно 28 декабря тысячи католических паломников приезжают во французский город Брантом к мощам святого Сикария — одного из младенцев, мощи которых были обретены в Вифлееме в 313 году святой Еленой, матерью императора Константина Великого.

Начиная с V века Константинопольская, а затем и остальные христианские церкви стали отмечать день памяти Вифлеемских младенцев. Нетленные останки одного из них были переданы в дар римским епископам. Позднее папа Стефан II передал их французскому королю Пипину Короткому, а в 770 году Карл Великий поместил их в монастырь в Брантоме, где святой получил свое имя — Сикарий, дословно — "павший от ножа".

Во время Французской революции мощи спрятали в одной из пещер на территории монастыря, а после окончания Наполеоновских войн вновь поместили в монастырскую церковь, где они и пребывают до сих пор.

Пост 10 Тевета

Этот пост (Асара-Бэтевет) был установлен в память о несчастьях, которые постигли еврейский народ 8-го, 9-го и 10-го числа месяца тевет.

10 тевета Вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима, и через два с половиной года в городской стене была пробита брешь, город был взят, Храм — сожжен, а евреи уведены в плен.

9 тевета умерли Ездра и Неемия, которые вели Израиль из Вавилонского плена.

А 8 тевета по указу царя Птоломея был завершен перевод Торы на греческий язык — событие, которое иудеи сочли не меньшим несчастьем, чем создание Золотого тельца: они считали, что пока Тора находилась в руках Израиля, который толковал ее на своем языке, она действительно связывала их с Всевышним и давала ответы на все вопросы; никто не решался отзываться о ней непочтительно, а если чужеземец хотел с ней ознакомиться, он должен был сначала изучить язык Писания. А теперь Тора оказалась заключенной в клетку греческого перевода, и благоговение перед ней исчезло: любой человек, знающий греческий язык, мог ее читать, комментировать и

критиковать — и все это без того, чтобы хотя бы прикоснуться к ее мудрости.

В XX веке 10-е тевета получило дополнительное значение: сразу после создания государства Израиль Главный раввинат постановил, что этот день будет Днем всеобщего Кадиша — памяти жертв Катастрофы (Холокоста), дата гибели которых неизвестна. С тех пол 10-го тевета

зажигают поминальную свечу (нер нешама), произносят молитву — Кадиш и учат отрывки из Мишны во имя душ этих мучеников.

Это день траура, поста и раскаяния. Еда и питье запрещены с рассвета до наступления ночи, А к дневным молитвам добавляют особые — относящиеся к Асара-Бэтевет и к дню поста. Также читают покаянные молитвы Слихот.