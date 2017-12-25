Религиозные праздники 26 декабря

26 декабря православные верующие чтут прамять святителя Досифея Молдавского, а католики - святого Стефана.

Святитель Досифей Молдавский

Досифей (Барилэ), митрополит Азовский, Молдавский, основоположник румынского книгопечатания, родился в Сочавском крае в 1624 году в богатой семье, окончил школу при монастыре Трех святителей, открытую в Яссах при содействии митрополита Киевского Петра (Могилы), а потом и школу Львовского православного братства, где изучал богословие и еврейский, греческий, латынь, церковно-славянский, румынский и польский языки. А в добавок к книжному образованию, прошел монашескую школу в монастыре Побрата, где обучался молитве, послушанию и смирению.

В 1649 году он принял монашеский постриг и скоро сделался духовником и настоятелем обители. Без малого десять лет занимался он совершенствованием монастырской школы и книжными трудами, а когда его рукоположили в сан епископа принялся за восстановление храмов и монастырей.

В 1671 году Досифей стал митрополитом Сочавским и всей Молдавской земли, но вскоре, после Хотинской битвы Яна Собеского с османами, вынужден был бежать в Речь Посполитую и вернулся в Молдавию лишь в 1675 году.

Ему удалось получить в Москве книгопечатное оборудование, и он устроил в Яссах типографию, где начал печатать богослужебные и "учительные" книги на румынском. Он впервые перевел на него основные церковные книги и составил свою знаменитую "Псалтирь в стихах".

Надежду Молдавии святитель Досифей видел только в Русском царстве и неоднократно участвовал в переговорах о ее переходе в русское подданство.

При нем в молдавских монастырях расцвела духовная жизнь. Сам аскет и молитвенник, митрополит посещал обители, скиты и отшельников по всей епархии, удовлетворяя их нужды и учась у них подвижничеству, о чем сам написал в своих "Житиях святых".

Летописец Иоанн Некульче писал о нем:

"Этот Досифей, митрополит, не был обычным человеком. Он был из дворянской семьи, очень учен, и знал много языков — греческий, латынь, и славянский — и обладал глубоким учением и образованностью. Он был совершенным монахом, преданным и смиренным как агнец. Нет человека подобного ему в нашей земле в это время. Кантемир Вода прогневался на этого митрополита и устроил чтобы патриархи наложили на него запрещение, но ничто не потревожило его, так что люди говорили что он святой".

В 1686 году митрополит Досифей и часть его клира ушли вместе с отходящими польскими войсками на север и обосновался подо Львовом в Жолкве, во владениях польского короля Яна Собеского (в некоторых источниках его пребывание в Польше называется пленом). Наконец в 1696 году он приехал в Москву.

Петру I очень понравились мысли митрополита об освобождении румын от турок, и когда вскоре после покорения Азова было принято решение об учреждении Азовской митрополии. на новую кафедру был назначен митрополит Досифей. Но туда он уже не доехал — в 1701 году он скончался в Москве.

Для молдаван и румын он стал национальным героем-просветителем. Его переводы — особенно Псалтири и Октоиха — и труды, введшие румынский в церковное употребление, сыграли ключевую роль в распространении этого языка и становления его книжной культуры.

В 2005 году Румынская православная церковь причислила его к лику святых, а в 2007-м имя его было включено в месяцеслов Русской православной церкви.

День святого Стефана

На второй день Рождества католики вспоминают святого Стефана — первого христианского мученика.

Архидиакон Стефан был членом иудео-христианской общины Иерусалима — одним из 7 мужей, избранных апостолом Петром в помощь апостолам (Деян. 6:1-6). Совсем молодой человек — ему было всего 30 лет — он так убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах, что они оклеветали Стефана, обвинив его в проповеди того, что "Иисус Назорей разрушит" Иерусалимский Храм (Деян 6:14 — 8:1).

Стефан не мог быть осужден синедрионом — фарисейское большинство оправдало бы его, как оно уже оправдало апостола Петра (Деян 5:34-41). Но и римляне не могли обвинить его в притязаниях на царский престол — что инкриминировалось Иисусу Христу. Поэтому первосвященники просто собрали толпу, которая вывела Стефана за городские стены и, с одобрения Савла (в то время занимавшего высокий пост в страже первосвященника), забила его насмерть камнями. Умирая, святой мученик молился за своих убийц.

Тело святого первомученика Стефана тайно предал погребению в своем имении известный еврейский учитель Гамалиил с сыном Авивом (впоследствии оба они приняли крещение).

Убийство Стефана стало началом гонений на активную часть Иерусалимской общины, в которых ведущую роль сыграл Савл Тарсийский — будущий апостол Павел (Деян 8:1-3).