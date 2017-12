Религиозные праздники 25 декабря

25 декабря западные христиане празднуют Рождество Христово, а православные чтут память святителя Спиридона Тримифунтского.

Рождество Христово

25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви.

Канон и традиции этого праздника складывались со II по IV век: поначалу Рождество и Богоявление (Крещение) праздновали в один день — 6 января. Первыми христианами были иудеи, а для них рождение человека — "начало скорбей и болей", да и с вероучительной точки зрения гораздо важнее для них был праздник Воскресения Христова (Пасха). Но по мере распространения христианства в эллинистической диаспоре Рождество стало праздновать все больше общин (первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества 25 декабря относятся к середине IV века).

Подробно о рождении Иисуса Христа рассказывают евангелисты Матфей и Лука.

"Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице" (Лк. 2:4-7).

Отправиться в это несвоевременное путешествие Святое Семейство было вынуждено из-за переписи населения, проходившей в Римской империи при императоре Августе: по указу императора, для облегчения работы переписчиков каждый житель империи должен был явиться "в свой город", а так как Иосиф с Марией были потомками Давида, они направились в Вифлеем.

Но евангельское описание рождества Иисуса не содержит указания на дату события. Дата 25 декабря впервые указана Секстом Юлием Африканом в его летописи, написанной в 221 году. А летосчисление, положенное в основание нашей эры, было сделано в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым — у него рождение Иисуса отнесено к году консульства Гая Цезаря и Эмилия Павла, то есть на 1 год н.э. — "в 8-й день до январских календ в пятницу 15-й луны", то есть 25 декабря.

После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела. Евангелист Матфей рассказывает, что на небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они приподнесли Христу дары — золото, ладан и смирну. К этому времени Святое Семейство уже нашло приют в чьем-то доме (Мф 3:1-11).

В иерархии праздников католической церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.25 декабря могут совершаться три различные мессы — ночью (Ad Missam in nocte), на заре (Ad Missam in aurora) и днем (Ad Missam in die). В Средневековье они символически рассматривались как "три рождения Христа" — от Отца прежде всех веков, от Марии в человеческом воплощении и мистически в душах верующих. В некоторых странах Восточной и Центральной Европы эти три мессы именуются "ангельской", "пастырской" и "царской" — по евангельским чтениям, повествующих о поклонении Младенцу соответственно ангелов, пастухов и царей. (В приходских храмах, первая рождественская месса часто совершается ещё накануне вечером).

С 1978 года, после избрания папой Иоанна Павла II, в Ватикане после большого перерыва были возобновлены всенощные рождественские мессы ("пастырские") — эта традиция в Западной Европе с XVIII века почти прекратилась, и Польша оставалась одной из немногих католических стран, где всенощные рождественские службы продолжались повсеместно. Папа-поляк официально вернул их в обиход Ватикана.

Праздник Рождества продолжается восемь дней — с 25 декабря по 1 января — образующих Октаву Рождества: 26 декабря — День святого мученика Стефана, 27-го — память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28-го — Невинных младенцев Вифлеемских, в воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья, отмечается праздник Святого Семейства и 1 января — Торжество Пресвятой Богородицы.

Святитель Спиридон Тримифунтский

О жизни святителя Спиридона сохранились свидетельства церковных историков IV-V веков — Сократа Схоластика, Созомена и Руфина, обработанные в X веке выдающимся византийским агиографом блаженным Симеоном Метафрастом. Известно также стихотворное житие святителя, написанное его учеником святителем Трифиллием, епископом Левкуссии Кипрской.

Согласно этим источникам, родился он на Кипре в деревне Аския и с детских лет пас овец. Потом обзавелся семейством и жил, как все, отличаясь от односельчан разве что необычайной доброжелательностью и душевной отзывчивостью: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых.

После смерти жены Спиридона избрали епископом кипрского города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Последние слова его были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте.

В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского. Дважды в день их открывают для обозрения верующим.

Существует поверие, что святитель Спиридон и после смерти ходит по миру и помогает людям, "изнашивая" башмаки. Поэтому раз в год мощи переобувают, а башмаки дарят. В свое время такой дар получили московский Свято-Данилов и углический Богоявленский монастыри.

Святитель Спиридон Тримифунтский издревле почитался на Руси, особенно в Новгороде и Москве.