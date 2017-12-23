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Религиозные праздники 24 декабря

12:0023.12.2017
03760
24 декабря православные верующие чтут память преподобного Даниила Столпника, а католики отмечают Рождественский Сочельник.

Преподобный Даниил Столпник

До пяти лет у него не было имени. Его родители, благочестивые христиане из Месопотамии, так долго были бездетными, что после рождения в 410 году долгожданного первенца решили: раз он появился на свет по явному Божиему благоволению, то пусть Сам Господь его и наречет. В конце концов имя мальчику дал игумен монастыря, куда его привели родители: взял одну из богослужебных книг, открыл наугад – оказалось, на словах пророка Даниила. Так ребенка и назвали. А в 12 лет он был принят в обитель послушником.

Однажды игумен, отправившись по делам в Антиохию, взял его с собой. По дороге они проходили мимо места, где на высоком столпе подвизался преподобный Симеон Столпник, и Даниил, увидев его, возгорелся желанием последовать его примеру.

Эпоха столпников началась как раз в V веке. По одной из версий, столпничество представляло новый вид добровольного мученичества, и возникло-то оно как раз тогда, когда прекратился подвиг мученичества: заключение "на столпы" или "в столпы" некогда служило наказанием, и столпники как бы добровольно наказывали себя как грешников.

Столп, на котором подвизались аскеты, представлял собой колонну или башенку. Наверху была площадка, огороженная стенкой, где и стояли столпники. Обычно площадка не была покрыта навесом, и столпники переносили и палящий зной дня, и ночной холод, и ветер, и дождь. От площадки вниз шла лестница. Под площадкой иногда устраивалось ложе.

Преподобный Симеон, столь поразивший юного Даниила, когда-то сам был иноком в общежительном монастыре и, чтобы приучить себя к ночным молитвенным бдениям, становился на круглое дерево, на котором нужно было все время стараться держать равновесие – какой уж тут сон. А потом взошел на столп, который постепенно делал все выше.

Подвиг столпников обычно ассоциируется с отшельничеством, но было бы неверно противопоставлять столпников общежительному монашеству. Они не только начинали свой подвижнический путь в монастырях, но и сами становились основателями новых обителей. Уже вокруг столпа преподобного Симеона Столпника, считающегося основателем столпничества, возник монастырь (желавшие подвизаться под его руководством селились вокруг его столпа, остатки которого и сегодня можно увидеть в монастыре Калат-Семан к северу от сирийского города Алеппо). К тому же он обратил в христианство несколько арабских племен, а за советом к нему обращались даже императоры.

Столпники несли также старческое служение, вразумляя приходивших к ним советами и наставлениями, и не оставались в стороне от догматических споров, волновавших православный мир: преподобный Симеон поддерживал Халкидонский собор и убедил императрицу Евдокию, вдову Феодосия II Младшего вернуться в лоно православной церкви. А преподобный  Даниил сходил со столпа, чтобы отправиться в Константинополь и обличить неправоту императора Василиска (столп, на котром он подвизался более 30 лет, находился неподалеку от столицы Византии).

Согласно житию, Даниил был удостоен от Бога дара чудотворения и исцеления. Место его отшельничества стало притягивать паломников и страждущих, обращавшихся к нему за помощью вплоть до его кончины 11 декабря (24 декабря по новому стилю) 490 года.

Рождественский Сочельник у католиков и протестантов

В канун Рождества Христова католики постятся до первой вечерней звезды (строгий пост в Рождественский Сочельник не является обязательным, но принят в качестве благочестивой традиции во многих католических странах), после чего во всех католических и протестантских храмах по всему миру совершаются торжественные рождественские богослужения, присутствие на которых для верующих обязательно. На эту службу часто приходят даже те, кто в течение года редко заходит в храм.

В храме фиолетовые облачения Адвента меняются на белые. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. А под конец пастор выносит импровизированные ясли с куклой, изображающей младенца Иисуса.

А после торжественной мессы дома устраивается праздничный ужин, на котором преломляются и раздаются всем облатки (рождественские хлебцы) с пожеланием друг другу счастья и Божия благословения.

Часто за рождественским столом оставляют незанятое место, чтобы даже случайный гость мог быть принят как брат.

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