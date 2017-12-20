Религиозные праздники 21 декабря

21 декабря православные верующие чтут память 62 иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших.

Мученики 62 иерея и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавшие

Христианские мученики, пострадавшие во времена императора Зенона Исавра в Королевстве вандалов, созданном ими на завоеванных землях Северной Африки — на территории современных Туниса, северного Алжира, северо-западной Ливии и остовов Корсика и Сардиния – стали жертвой не столько религиозного, сколько политического кризиса.

Именно при Зиноне была упразднена Западная Римская империя и Византия осталась единственной преемницей Рима. Но Рима сильно ослабленного: еще в 429 году вандалы из Испании вторглись в его африканские провинции и в 439 году взяли Карфаген, а в 455 году захватили и разграбили сам Вечный город.

Но на завоеванных территориях, особенно в Африке, завоеватели, которых было не так много и притока новых соплеменников ожидать было неоткуда, очень боялись ассимиляции с местным населением. А Римская Африка, второй по уровню развития и культуры после Италии регион империи, к тому времени была практически полностью христианской, причем по преимуществу ортодоксально христианской, что существенно осложняло вандалам ее освоение.

Поэтому они избрали политику разжигания антагонизма арианской и ортодоксальной церквей, поскольку непрекращающуюся миссионерскую деятельность ортодоксальных христиан невозможно было остановить даже применением грубой силы. К тому же местное население, которое сначала приняло вандалов за избавителей от гнета римлян, быстро охладело к ним из-за религиозных гонений.

Вандалы сделали ставку на ариан, которые в глазах ортодоксальных христиан были еретиками, утверждавшими, что Христос сотворн Богом, и, следовательно, во-первых, имеет начало своего бытия и, во-вторых, не равен Творцу.

Когда император Зенон в 480-481 годах потребовал у короля вандалов Гунериха замещения вакантных епископских должностей в Карфагене, тот в ответ потребовал равных прав для арианской церкви в Константинополе и других восточных провинциях. А если Византия не пойдет на эти условия, Гунерих грозил депортацией всех ортодоксальных епископов Вандальского королевства "к маврам".

Отношения между Вандальским королевством и Византией обострились, и при пособничестве арианских епископов в Северной Африке начались жестокие гонения на ортодоксальных христиан. Эдикт, обнародованный Гунерихом, требовал перехода всех христиан в арианство не позднее 1 июня 482 года. Не желающих подчиняться сжигали на кострах или предавали смерти другими способами; многим отрезали язык. Прокопий Кесарийский и Исидор Севильский называют Гунериха самым жестоким и несправедливым гонителем христиан в Африке.

Виктор Витенский, очевидец репрессий против христиан Вандальского королевства, писал в конце 480-х:

"Если попытается пишущий прибавить к рассказу хоть какую-то деталь из того, что творилось в Карфагене, пусть даже без стилистических прикрас, не сможет он назвать даже названий пыток. Все это и сегодня стоит перед глазами, и всякий может видеть одних без рук, других без глаз, третьих без ног; у одних вырваны ноздри и обрезаны уши, у других от слишком долгого висения на кольях голова, прежде гордо поднятая, была вдавлена в плечи, когда палачи, рванув за веревки изо всей силы, вздергивали их ввысь над домами и раскачивали туда-сюда подвешенного. Иной раз рвались веревки и кое-кто падал с этой высоты вниз со страшным ударом, иные, переломав себе все кости, долго не могли прийти в себя, многие вскоре испускали дух".

Поэтому, когда в храм, куда верующие собрались на тайную литургию, ворвались варвары, многие молившиеся бежали. Но 300 человек, наиболее твердых в истинной вере, добровольно предали себя на мучения и были обезглавлены. А из 62-х иереев двух сожгли, а остальным отрезали языки.