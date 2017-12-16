Религиозные праздники 17 декабря

17 декабря православные верующие чтут память святой великомученицы Варвары.

Святая великомученица Варвара

По церковному преданию, святая Варвара жила в III веке в Илиополе Финикийском. Ее отец Диоскор – аристократ, приближенный соправителя императора Диоклетиана Максимиана, который, будучи от природы человеком жестким, когда началось Великое гонение на христиан, в подчиненных ему областях был склонен доводить меры Диоклетиана до крайних пределов, поэтому там было много мучеников. Узнав, что его родная дочь — христианка, отец Варвары сам ее пытал, и сам обезглавил.

В Средние века великомученица Варвара почиталась католической церковью как одна из 14 святых помощников Господних и как небесная посредница "счастливого" смертного часа, избавляющая от внезапной смерти без покаяния.

На Руси житие Варвары было известно еще в XI веке: автор "Сказания о Борисе и Глебе" (около 1072 года) сравнивает гибель Бориса по приказу брата со смертью Варвары от руки отца.

В IV веке мощи великомученицы были перенесены в Константинополь. Потом они попали в Киев. По преданию, в 1108 году дочь императора Алексия Комнина Варвара, просватанная за великого князя Святполка Изяславича, попросила отца передать их в дар Киевскому князю. Впрочем, историки эту версию оспаривают, поскольку у императора Алексия Комнина не было дочери по имени Варвара, а женой Святополка была, скорее всего, дочь чешского князя.

Впрочем, частицы мощей святой Варвары на Руси точно были — в 1644 году одну из них передали в дар канцлеру Польского королевства Георгию Осолинскому. В 1650 году великий гетман Литовский Януш Радзвилл, взяв приступом Киев, получил две части ее мощей. А в 1656 году Киевский митрополит Сильвестр передал часть мощей святой Варвары Антиохийскому патриарху Макарию.

Большая же часть мощей хранилась в Златоверхом Михайловском монастыре в Киеве. В 1930-х монастырь разрушили, а мощи передали в музей. Теперь они хранятся в киевском Владимирском соборе.