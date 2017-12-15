Религиозные праздники 16 декабря

16 декабря православные верующие чтут память преподобного Саввы Сторожевского.

Преподобный Савва Сторожевский

Основатель и первый игумен Богородице-Рождественского (ныне Саввино-Сторожевского) монастыря в Звенигороде — один одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, "покровитель царей", "защитник Москвы", целитель, прозорливец, "всем грешным прибежище".

Большую часть жизни Савва прожил в Троицкой обители и еще при жизни преподобного Сергия был избран ее игуменом. Был духовным отцом вдовы князя Дмитрия Донского Евдокии (святой Евфросинии Московской) и их сына Юрия, который, став князем Звенигородским и одержав с благословения своего духовника победу над Волжской Булгарией, развернул в своем стольном граде грандиозное строительство и в 1396-1398 годах основал на горе Сторожи монастырь и позвал в него преподобного Савву.

Именно по благословению Саввы Сторожевского Андрей Рублев создал для нового собора знаменитый "Звенигородский чин" — икона "Спаса" из него ныне хранится в Третьяковской галерее. А по одной из версий, и свою "Троицу" Рублев писал тоже по благословению преподобного Саввы.

После кончины преподобного 3 декабря (16 декабря по новому стилю) 1407 года практически сразу началось его местное почитание, а на Соборе 1547 года он был официально канонизирован.

Особо почитал преподобного Савву Сторожевского царь Алексей Михайлович. Именно он был инициатором обретения в 1652 году мощей святого.

В 1919 году мощи преподобного Саввы были вскрыты и увезены на Лубянку. Долгое время их считали утерянными навсегда, и лишь в начале 1990-х стало известно, что честная глава святого более 50-ти лет тайно хранилась супругами Успенскими: в 1920-е годы Михаил Успенский, сотрудник Государственного исторического музея и член Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области, был вызван на Лубянку, где ему и передали на хранение мощи святого. Умирая, он передал их священнику, а тот в 1985 году принес святыню в Московский Свято-Данилов монастырь. И только в 1998-м, когда Саввино-Сторожевский монастырь торжественно праздновал свое 600-летие, мощи его основателя вернулись в обитель.