Религиозные праздники 15 декабря

15 декабря православные верующие чтут память пророка Аввакума.

Пророк Аввакум

Достоверных сведений о жизни восьмого из двенадцати малых библейских пророков, предсказавшего разрушение Иерусалимского Храма и самого Иерусалима халдеями, Вавилонское пленение иудеев, возвращение пленных на родину и приход Мессии, не сохранилось.

Согласно иудейской традиции, матерью Аввакума была сонамитянка, которой пророк Елисей предсказал, что через год она будет обнимать сына. А в жизнеописании пророков, дошедшем до нас в разных редакциях, говорится, что Аввакум был сыном некоего Асафата из Бетхозера, пережил взятие Иерусалима и умер всего за два года до возвращения евреев из плена.

Местом его проповеди считается Иудея, возможно Иерусалим, в период крайнего обострения "международной обстановки" и социального разложения в самой Иудее.

В то время Вавилония лишь недавно заявила о себе как о мировой державе. Когда халдеи подняли мятеж против Ассирии, для Иудеи наступила краткая передышка, которая благоприятствовала реформам, проводимым царем Иосией — ведь все свои силы ассирийцам пришлось сконцентрировать на подавлении вавилонского мятежа.

Но, сокрушив в конце концов Ассирийскую империю, халдеи нанесли поражение и некогда могучим египтянам — едва родившись, новая могущественная империя стала простирать свои щупальца по всему тогдашнему миру. Скоро настал черед Иудеи. Тогда-то, в канун надвигавшейся гибели, в период неопределенности и страха, и выступил со своим пророческим посланием Аввакум.

Положение Иудеи становилось все тревожней. Но едва ли не большую тревогу вызывало то, что творилось внутри страны на фоне нараставших беспорядков и волнений. Царствование Иосии было угодным Богу, но он погиб, и на престол Иудеи сел его сын Иоахаз. А через три месяца в страну вступил со своей армией фараон Египта Нехао, который низложил Иоахаза, а посадил на трон его брата Иоакима, человека злого, мятежного и нечестивого (4-Цар. 23:36-24:7; 2-Пар. 36:5-8).

Исследователи полагают, что вскоре после этого и записал Аввакум свое пророчество, пронизанное сокрушением о вновь воцарившемся вокруг насилии, о раздорах и нравственном разложении сограждан и о торжестве в Иудее "суда превратного".

Его книга начинается с диалога пророка с Богом, который на первый вопрос — почему зло в мире остается безнаказанным?— отвечает: "Я подниму халдеев, народ жестокий…" (1:6), чтобы они покарали нечестивых ("Господь для суда попустил его…для наказания Он назначил его" (1:12).

В ответ на второй вопрос пророка — почему для отмщения избран народ лукавый? Господь велит записать: "…чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце …"(2:2); "душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет" (2:4). Эти слова пророка Аввакума трижды цитирует апостол Павел, считая их основой новозаветной Церкви (Рим., Гал., Евр.). Каждый ответит за свои дела: "Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы…" (2:8).

Завершает книгу пророка Аввакума молитва-псалом, в которой рисуется грозное Богоявление, описанное как очистительная буря, сметающая зло с лица земли. Надеждой на эту бурю праведник спасается от отчаяния, живет верой в небесную правду, за которой — рано или поздно — останется последнее слово. Если прежде знаком милости Божьей ветхозаветный человек считал земное благоденствие, то пророк Аввакум поднимается на новую ступень духовного сознания — жизнь для него не в этих знаках, а в самом Боге, которому он доверяет безраздельно. Вера и любовь поглощают все, преображая дух человека. Пусть, говорит пророк, лозы не дают плодов, пусть засохли маслины и исчезли стада, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего.

Вера Аввакума послужила исходной точкой для учения апостола Павла о спасающей вере в Иисуса Христа. Свет, о котором предвозвещает Аввакум, — это свет Воскресения Христова, "просвещающий всех". Именно вера в Спасителя человечества, Мессию, во времена Аввакума еще только ожидаемого — то, чем жив будет праведник, чем он спасется от зла и смерти. По мнению христианских богословов, это — самое важное в пророчестве Аввакума.

Когда вавилонский царь Навуходоносор подступил к Иерусалиму, пророк Аввакум, по преданию, удалился из города: зная, что бедствие уже неотвратимо и что сопротивление бесполезно, он с горестью оставил отечество, чтобы не видеть его разорения. Пророк поселился в земле Аравийской, в городе Остракине (на границе с Египтом) и жил там добровольным изгнанником.

В 586 год до н. э. вавилоняне захватили Иерусалим и полностью разрушили Храм Соломона. Большинство жителей Иерусалима были убиты, оставшиеся взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонию. Ковчег Завета был утерян.

Когда халдеи ушли, Аввакум возвратился в свою землю, оплакал ее бедствие и вместе с уцелевшими соплеменниками стал заниматься земледелием. В молитве к Богу за свой народ ожидал он возвращения плененных из Вавилона. Но не дожил до этого. Он умер в старости и был с честью погребен на собственном поле.

Мощи святого пророка Аввакума были обретены в царствование императора Феодосия II Младшего (408-450).